Das Post-it wird 50: Ordnung in Knallgelb

Das Post-it hat es aus dem Büro in die Popkultur geschafft. Eine Reihe von Zufällen führte vor 50 Jahren zu der Erfindung der Haftnotiz – vom Kirchenchor zum Klebebrett.

Es eskalierte schnell und unerwartet im New Yorker Viertel Hudson Square, und es begann so harmlos. In einer Agentur für Gesundheitskampagnen, irgendwo in den mittleren Stockwerken eines historischen Industriebaus, nahm ein Mitarbeiter mehrere Packungen Post-its in die Hand und klebte damit das Grußwort „Hi“ an sein Fenster. Auf der anderen Straßenseite, in einem ähnlichen Ziegelbau, sah sich jemand der Höflichkeit verpflichtet und antwortete per Bürofenster und mit ebenfalls gelben Post-its mit „Was geht?“ Zwei Stockwerke darunter war jemand anderer auch aufmerksam und humorvoll, denn er oder sie nahm gleich einen Karton Post-its zur Hand und „beschriftete“ damit mehrere Glasscheiben: „Wenn du das liest, ist es schon zu spät.“