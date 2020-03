Diese 13 Aktien haben vom Coronavirus bereits prächtig profitiert

Ein Blick auf die Börsengeschichte seit 1945 liefert eine Ahnung davon, was nach dem jetzigen Absturz bevorsteht. 13 Aktien aber winkt der größte denkbare Höhenflug.

Es ist also passiert: Die Börsen, lang in extrem luftigen Höhen unterwegs, sind katastrophal abgestürzt. Wer sein Depot nicht diversifiziert und zumindest auch einen guten Teil an sicheren Häfen beigemischt hatte, blutete in der Vorwoche so stark wie seit Jahren nicht. Die Nerven der Anleger liegen blank. Der europäische Volatilitätsindex VSTOXX, der die Nervosität der Anleger misst, hat einen beispiellosen Wochenanstieg erfahren und ein Achteinhalbjahreshoch erreicht. Die Börse ist eben ein Spiegel der Angst vor dem Coronavirus Covid-19 und seinen Auswirkungen auf die Wirtschaft. Wie sie aussehen, weiß niemand genau.