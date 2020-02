Regierungswechsel in Malaysia

(c) APA/AFP/MOHD RASFAN (MOHD RASFAN)

Mit der Ernennung von Ex-Innenminister Muhyiddin Yassin kehrt die skandalgeplagte Umno an die Macht zurück.

Kuala Lumpur. Die Regierungskrise in Malaysia hat am Samstag eine weitere unerwartete Wende genommen: Fünf Tage nach dem überraschenden Rücktritt von Regierungschef Mahathir Mohamad hat der König den ehemaligen Innenminister Muhyiddin Yassin zum neuen Premier ernannt, der schon am Sonntag vereidigt werden soll.

Damit sind die Pläne des 94-jährigen Mahathir geplatzt, nochmals als Regierungschef anzutreten. Dem früheren Mahathir-Verbündeten Muhyiddin war es schließlich gelungen, eine mehrheitlich muslimische Koalition zu schließen. Ihr gehört die bis 2018 größte Einheitspartei United Malays National Organisation (Umno) an, deren ehemaliger Vorsitzender und Regierungschef Najib Razak wegen Korruption vor Gericht steht. Mitglied des Bündnisses ist zudem eine radikale muslimische Partei, die sich für die Einführung der Scharia einsetzt.

Mahathir hatte am Montag überraschend seinen Rücktritt verkündet, während seine Bersatu-Partei zugleich die vor zwei Jahren gebildete Koalition mit seinem langjährigen Rivalen Anwar Ibrahim verließ. Beobachter werteten den Rücktritt als Versuch des weltweit ältesten Regierungschefs, Anwar entgegen den Absprachen als nachfolgenden Regierungschef zu verhindern.

