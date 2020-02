Europa vor neuem Migrantenansturm

Szene an der griechisch-türkischen Grenze am Samstag. Menschen versuchten, mit Gewalt durchzubrechen.

Der türkische Präsident Erdogan kündigt den Flüchtlingspakt mit der Türkei von 2016 de facto auf. Tausende Menschen sammeln sich an den Grenzen zu Griechenland und Bulgarien. Bundeskanzler Kurz erklärt, die Situation von 2015 dürfe sich nicht wiederholen.

Mehr nach einem Kriegsbulletin als einer Presseerklärung hörte sich am Samstag die Stellungnahme des griechischen Regierungssprechers, Stelios Petsas, zu den Ereignissen in der Nacht vom 28. auf den 29. Februar an der griechisch-türkischen Landgrenze an: „Griechenland war gestern Ziel eines organisierten massiven illegalen Versuchs der Grenzverletzung“, sagte er nach einer Sitzung unter Vorsitz von Premier Kyriakos Mitsotakis. „Wir hielten stand und schützten unsere Grenzen, die auch die EU-Grenzen sind.“