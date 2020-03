Mehr als ein dreiviertel Kilo Kokain in Wiener Wohnung gefunden

Auf der Wieden wurde eine Wohnung durchsucht, die Polizisten stellten insgesamt 775 Gramm Kokain sicher.

In Wien ist in der Nacht auf Sonntag der Polizei ein beachtlicher Schlag gegen die Drogenkriminalität gelungen. Ein 21-Jähriger, der seit längerem von Suchtgiftfahndern observiert worden war, wurde beim Verkauf von Drogen in Wien Wieden festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellte die Polizei insgesamt 775 Gramm Kokain sicher, berichtete die Landespolizeidirektion am Sonntag.

Das Kokain war bereits in kleinere Portionen abgepackt und zum Straßenverkauf bestimmt.

