"Alle Fachexperten sagen uns, dass die Erkrankungsfälle in den nächsten Tagen weiter ansteigen werden", so der Gesundheitsminister. Die nächste Woche sei entscheidend in der Entwicklung des Coronavirus. In Österreich gibt es aktuell 14 bestätigte Fälle.

Weltweit steigen die Zahlen der nachgewiesenen Erkrankungen mit dem neuartigen Coronavirus weiterhin stark an: Fast 87.000 Menschen sind weltweit erkrankt, davon beinahe 80.000 in China. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) erwartet, dass die nächste Woche zu einer entscheidenden Woche der Weichenstellung über die Weiterentwicklung der Ausbreitung wird.

"Alle Fachexperten sagen uns, dass die Erkrankungsfälle in den nächsten Tagen weiter ansteigen werden", sagte Anschober. "Wir können Österreich unter keinen Glassturz stellen. Wir werden daher die europaweit abgestimmte Strategie der Behandlung und Abgrenzung der Erkrankten und der Testung bzw. Abgrenzung ihres unmittelbaren Umfeldes konsequent fortsetzen und täglich überprüfen, ob und welche weiteren Maßnahmen es braucht." Dazu sei Anschober mit den EU-Gesundheitsministern täglich in Kontakt, um die weitere Vorgehensweise abzustimmen.

117 Fälle in Deutschland

Auch wenn die Fälle weiter ansteigen, sei es jedoch "ermutigend, dass der Großteil der Erkrankungen - über 80 Prozent - einen leichten Krankheitsverlauf aufweisen. Ermutigend ist auch, dass weltweit bereits fast 40.000 am Virus Erkrankte bereits wieder gesund sind", meinte Anschober.

Weltweit sind laut Gesundheitsministerium bereits 2979 Todesfälle zu verzeichnen. Nummer zwei bei der Ausbreitung ist derzeit Südkorea, mit besonders starken täglichen Zuwächsen und mittlerweile 3526 nachgewiesenen Erkrankungen. An dritter Stelle stehe Italien mit aktuell 1128 Erkrankungen und 29 Todesfällen. Auch in anderen nahen europäischen Staaten steige die Zahl der Erkrankungen deutlich an: In der Schweiz mit 21, Deutschland mit 117 und Frankreich mit 100 belegten Erkrankungsfällen.

In Österreich - Stand Sonntagvormittag - gibt es 14 bestätigte Fälle. Bisher wurden 1826 Testungen auf das neuartige Coronavirus in Österreich durchgeführt. In der gesamten EU inklusive Großbritannien gibt es 1400 Erkrankungen.

