Rendi-Wagners Werk und Erdoğans Beitrag

Was soll man von einer Partei halten, die drei Parteivorsitzende en suite abserviert hat? Und im Begriff ist, es mit der vierten ebenso zu machen?

Alfred Gusenbauer hat der SPÖ den Kanzler zurückgebracht. Es wurde ihm nicht gedankt. Es gab vom ersten Tag seiner Regierungszeit an Proteste gegen ihn – von den eigenen Leuten wegen der Studiengebühren. Und die Abneigung hat danach sukzessive zugenommen. Bis er dann zermürbt auf- und an Werner Faymann übergab. Dieser hielt sich zwar mit langem Atem an der Macht – aber auch nicht ewig. Er wurde zum Rückzug gedrängt. Und es übernahm Christian Kern – bis auch er von den eigenen Leuten zermürbt aufgab. Nun ist Pamela Rendi-Wagner an der Reihe. Sie will sich allerdings nicht verdrängen und zermürben lassen – und kämpft, möglicherweise jedoch auf aussichtslosem Posten.