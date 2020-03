Integrationskinder sind Schulkinder zweiter Klasse

Über den Alltag in sogenannten Integrationsklassen schreibt Katalin Darthe, selbst 16 Jahre lang Sonderschullehrerin in Wien.

Wir sitzen beim Essen. Es gibt Spaghetti. Wir sitzen gemeinsam um den gedeckten Tisch und lassen es uns schmecken. „Möchtest du noch Saft“, frage ich Isabella und schenke ihr ein. „Ich bin traurig“, sagt sie plötzlich unvermittelt. „Warum denn?“, frage ich und höre ihr zu, wie sie sagt: „Das erinnert mich an meine alte Schule, wo sie mir Salz und Pfeffer in mein Getränk geschüttet haben und gelacht haben, als ich erbrochen habe.“

Ich war nicht dabei – aber ich weiß, wovon Isabella spricht. 16 Jahre als Sonderschullehrerin in Integrationsklassen haben mir gezeigt, dass unsere behinderten Kinder, unsere verhaltenskreativen Kinder, unsere mit welchen Defiziten auch immer belasteten Kinder immer Außenseiter in Integrationsklassen sind und bleiben werden.

Eva spricht nicht. Kein Wort, wenn sie sich im Klassenverband befindet. Wird sie etwas gefragt, blickt sie starr zu Boden und ihr Kinn beginnt zu zucken. Ich kenne ihre Stimme dennoch. Eva spricht nämlich nur, wenn sie sich sicher fühlt, und das passiert nur, wenn sie mit der Lehrperson allein ist. Dann erzählt sie auch, dass sie sich wegen ihrer hervorstehenden Zähne so geniert, dass sie sich eine Zahnspange wünscht und dass sie dermaßen verlacht und verspottet wurde, dass sie in einer Klasse lieber gar nichts mehr sagt. Auch Eva war acht Schuljahre lang ein sogenanntes Integrationskind.

Im besten Fall werden die behinderten oder auffälligen Mitschüler in Ruhe gelassen. Das kann man als Lehrerin mit viel Mühe und Aufklärungsarbeit schon erreichen. Man kann die sogenannten normalen Kinder auch motivieren zu helfen – aber das kommt selten von Herzen. Das ist eher etwas, um der Lehrerin einen Gefallen zu tun. Im Normalfall werden die Integrationsschüler eher ausgegrenzt. Ich habe in meinen Klassen jedes Jahr eine Art Soziogramm gemacht – mit Fragen, wie: Neben wem möchtest du sitzen? Wen würdest du am Nachmittag einladen? Wen hättest du gern als Freund/Freundin? Es gab in all den Jahren keine einzige Nennung für ein Integrationskind. Und das spüren die Schüler. Sie merken bald, dass sie Menschen „zweiter Klasse“ sind. Sie spüren, dass sie weniger gut bis gar nicht lesen können, sie merken, wie die Leistungsschere in Mathematik größer und größer wird, sie fühlen, dass sie bei Gruppenarbeiten geduldete Anhängsel sind, sie erleben, dass sie zu Partnerübungen nicht gewählt werden, sie sind und bleiben Außenseiter.

„Wissen Sie, wie ich mich in meiner alten Schule aufgeführt habe?“, fragt einer unserer Schüler. Ich kann es mir gut vorstellen. Als das Schuljahr begann, war Emir auffällig, frech, aufbrausend, unwillig, von jeder schulischen Tätigkeit eher angewidert. Emir ist heute eine Stütze der Klasse. Es gibt nichts, was er nicht tun mag, um hilfsbereit zu sein. Er kommt fast immer pünktlich, er bemüht sich sehr und arbeitet flott und richtig. Ich spüre, er hat zum ersten Mal in seinem schulischen Leben Erfolgserlebnisse.

Glauben wir Lehrerinnen allen Ernstes, dass diese Schüler in einem „normalen“ Klassenverband nicht merken, dass sie etwas anderes sind? Dass es ihnen nicht auffällt, dass sie gesondert betreut werden, dass die Anforderungen an sie ganz andere sind als an den Rest der Klasse? Haben wir vergessen, wie „grausam“ Kinder sein können, wenn es darum geht, andere spüren zu lassen, dass sie schwächer oder schwerfälliger sind? Von welcher heilen Welt gehen wir Pädagogen denn da aus?

Hier sind alle gezeichnet

Roman ist sehr dick. Er wiegt im Alter von 16 Jahren über 100 Kilogramm. Roman ist ernst. Er lacht nie, redet wenig, und das nur sehr undeutlich. Bis vor Kurzem. Bis zu dem Zeitpunkt, als Roman noch in einer Schulklasse integriert war, in die er nie integriert werden konnte. Er kennt die Blicke, das Tuscheln und das Lachen hinter seinem Rücken; wenn er könnte, würde er sein Leben in einem Tunnel zubringen, wo ihn keiner sieht, auslacht oder verspottet. Auch Romans Integrationslehrerin hat sich bemüht, das zu verhindern, dem entgegenzuwirken. Sie hat es wahrscheinlich geschafft, dass in ihrer Gegenwart nicht laut geschimpft wurde auf das stark übergewichtige Kind. Aber Romans Seele ist wund und verletzt. In diesem Schuljahr ist Roman zum ersten Mal aus seinem Schneckenhaus herausgekommen.

„Ich habe das Downsyndrom“, sagt Isabella während eines Ausflugs zu mir. Ich hätte sie fragen sollen, was das ist, aber es hat mir in diesem Augenblick irgendwie die Rede verschlagen. Sie wissen, dass sie anders sind. Sie kommen hierher in diese Schule – BVL (Berufsvorbereitungslehrgang für behinderte Jugendliche) – und hinter diesen drei Buchstaben öffnet sich so etwas wie das Paradies für sie. Da gibt es keine Ausgrenzungen mehr, kein Verspotten, kein Anderssein. Hier sind alle gezeichnet von ihren Handicaps – und das verbindet.

Hier wird einander nicht geholfen, weil man einer Lehrerin einen Gefallen tun will – hier wird geholfen, weil gespürt wird, dass man Hilfe braucht. Marie ist das unsicherste Mädchen, das mir in meiner Lehrerlaufbahn begegnet ist. Am liebsten würde sie sich auch noch dafür entschuldigen, dass es sie gibt. Entschuldigung, dass ich stehe, Entschuldigung, dass ich sitze, Entschuldigung, dass ich spreche. So kam sie zu uns an die Schule. Was hast du in deiner Integrationslaufbahn wohl erlebt, dass du dich für alles entschuldigen musst?

„Was machst du am Nachmittag?“, frage ich. „Hast du Freunde? Gibt es Besuche? Einladungen?“ Nein – das kennen diese Schüler nicht. Geburtstagspartys fanden bisher wohl ohne sie statt . . .

In Geralds letztem Zeugnis steht, was er nicht alles kann. Ein China-Spezialist ist er und ein Bombensportler. Gerald hat keine Ahnung von China und im Turnsaal sitzt er in einer Ecke und schaut zu. Liebe Lehrerin, du wolltest deinem von dir betreuten Gerald und seiner Familie mit diesem Zeugnis eine Jahresabschlussfreude machen. Das ist dir zweifellos geglückt. Aber vielleicht wolltest du auch dir selbst zeigen, dass Integration für Gerald richtig und gut war. Der Onkel erzählt, dass Gerald in seiner alten Schule so etwas wie ein „Maskottchen“ für alle war. Beliebt, behütet, beschützt. Gerald hüpft gern und schreit dabei „wauuuuu“, wie es sein großer Freund, der Wolf im „Dschungelbuch“, macht. Das war sicher sehr lustig für seine ehemaligen Mitschüler. Gerald macht es auch hier noch, immer und immer wieder. Aber hier wird er auch ohne seine Kasperliaden gemocht.

Hineinintegriert in eine Masse

Sie sehen oft eigenartig aus, anders, haben Trisomie 21, sind Autisten, können teilweise auch nach acht Integrationsjahren nicht lesen und schreiben, haben schwere sprachliche Defizite, sind Menschen, die ihr Leben wahrscheinlich nie allein werden meistern können, Menschen mit besonderen Bedürfnissen – und wie ich erkennen durfte, ganz besondere und ganz besonders liebenswerte Menschen. Sie haben mehr verdient, als in Integrationsklassen auf der sozialen Eselsbank ihr Dasein fristen zu müssen. Hineinintegriert in eine Masse „normaler“ Schüler, in deren Natur es liegt, das „Nichtnormale“ auszugrenzen, bestenfalls zu ignorieren.

Ich habe sechzehn Jahre lang gegen dieses Phänomen angekämpft, aber ich würde mich selbst belügen, würde ich sagen, dass es zu schaffen war.

Die Autorin Katalin Darthe (*1955 in Budapest) lebt seit 1956 in Österreich und ist Sonderschullehrerin in Pension. Sie übte das Lehramt für Allgemeine Sonderschulen ab 1977 aus und war 16 Jahre lang Integrationslehrerin. Sie ist Schulbuchautorin (Jugend & Volk) und lebt im Waldviertel und in Wien.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.03.2020)