Nachhaltigkeit: Druck auf Investoren wächst

Was ist eigentlich nachhaltig? Darüber wird noch gestritten.

Einheitliche Kriterien für nachhaltige Geldanlage gibt es zwar noch nicht, das Thema liegt aber im Trend. Das bringt bestimmte Branchen unter Druck.

Wien. Nachhaltigkeit liegt im Trend. Das zeigte sich auch auf dem Fonds-professionell-Kongress, der vergangene Woche in Wien stattfand. Um Solarinvestoren als neue Klimaretter ging es in einem Vortrag von Martin Hauder von Sun Contracting. Sr. Magdalena Eichinger von den Steyler Missionsschwestern sprach laut Programm über christliche Werte und rentable Geldanlagen im Einklang, die Raiffeisen KAG fragte sich, ob sich auch bei Schwellenländeraktien strenge Maßstäbe anlegen lassen. Aysun Cifci von Amundi stellte die Auswahlkriterien der Fondsgesellschaft vor, Philipp Baar-Baarenfels von AXA referierte über nachhaltiges Factor-Investing (Faktoren sind bestimmte Merkmale von Wertpapieren, eines ist etwa Momentum, sprich Trend, nun kommen vermehrt auch nachhaltige Faktoren hinzu). Auch Marc Theis von Janus Henderson Investors warf die Frage auf, wie die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung in einem Aktienfonds ihren Niederschlag finden können.