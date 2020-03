Gute Zeiten für Beteiligungsfonds

(c) REUTERS (Jo Yong hak)

Firmen suchen privates Kapital und Investoren Erträge – das beschert Fonds, die sich an Firmen beteiligen, hohe Zuwächse. In Österreich ist der Markt immer noch schwierig, erste Verbesserungen zeichnen sich aber ab.

Wien. Die Jahre 2014 bis 2019 waren die bislang besten in der Geschichte der Private-Equity-Branche. Das geht aus dem „Global Private Equity Report“ des Beratungsunternehmens Bain & Company hervor. Es geht dabei um Fonds, die außerbörslich in Unternehmen investieren. Die Mittelzuflüsse in solche Fonds beliefen sich allein im Vorjahr auf 894 Milliarden Dollar (819 Mrd. Euro) und erreichten damit den zweithöchsten Wert der vergangenen 16 Jahre.