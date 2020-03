Ein Baby für Boris: Johnson wird wieder Vater

(c) REUTERS (Thomas Mukoya)

Die Partnerin des Premierministers, Carrie Symonds (31), ist schwanger. Und Boris Johnson (55) will sie auch bald vor den Traualtar führen, der Antrag ist gemacht. Mit seiner Exfrau hat er sich finanziell geeinigt.

London. In einem Interview mit der „Sunday Times“ kündigte der britische Premierminister, Boris Johnson, im vergangenen Dezember an: „Wenn wir den Brexit erledigt haben, werden Amors Pfeile fliegen, und im ganzen Volk werden romantische Gefühle aufblühen.“ Befreit vom Joch der EU werde Großbritannien schon bald einen Babyboom erleben.

Nun geht der britische Premierminister selbst mit gutem Beispiel voran: Seine Partnerin, Carrie Symonds, erfreute die Nation am Sonntag mit der Nachricht, dass sie im frühen Sommer ein Baby erwarte. „Ich fühle mich unglaublich gesegnet.“

Symonds, 31, und Johnson, 55, werden demnächst auch ihre Beziehung legalisieren. Der Premierminister habe zu Jahreswechsel einen Heiratsantrag gemacht. Man sei mittlerweile verlobt, teilte das glückliche Paar an diesem Wochenende mit.

Der Antrag erfolgte offenbar während des Urlaubs auf der Karibikinsel Mustique, der Johnson zuletzt heftige Kritik eingetragen hatte. Nicht nur die Kosten von 15.000 Pfund, für die plötzlich – und offenbar ohne sein Wissen – ein prominenter Spender namhaft gemacht wurde, sorgte für Aufsehen. Dass Boris Johnson ein Luxusressort in der Sonne genoss, während Teile des Landes von Hochwasser überschwemmt wurde, trug ihm den Vorwurf der „Teilnahmslosigkeit“ ein. Oppositionsführer Jeremy Corbyn gelang es in der letzten Fragestunde ausnahmsweise sogar, Johnson zu irritieren, indem er ihn einen „Teilzeit-Premier“ nannte.

Der Regierungschef hat aber immer schon beträchtliche Zeit für sein turbulentes Privatleben benötigt. Die Ehe mit Symonds wird bereits seine dritte sein. Aus der zweiten Ehe mit der Juristin Marina Wheeler hat er vier Kinder, mindestens ein weiteres Kind aus einer außerehelichen Beziehung ist bekannt.

Seine Affären sind Legende. Auf die Frage, wie viele Kinder er denn eigentlich habe, reagiert Boris Johnson unwirsch: „Ich liebe alle meine Kinder. Mehr werde ich dazu nicht sagen“, verbat er sich im jüngsten Wahlkampf allzu intime Fragen.

Nach seinem Wahltriumph zog Symonds, eine ehemalige Mitarbeiterin der konservativen Partei, mit ihm in die Downing Street ein. Ihr gemeinsames Kind wird nicht das erste Baby eines amtierenden Premierministers sein. Sowohl Tony Blair als auch David Cameron durften sich von den Mühen des Regierungsgeschäfts mit Vaterfreuden ablenken.

Mit der Hochzeit wird Boris Johnson aber der erste Premierminister seit 150 Jahren sein, der als geschiedener Mann während seiner Amtszeit eine neue Ehe schließen wird.

Verhandlungen mit der EU

Zugleich beginnen heute, Montag, in Brüssel die Verhandlungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union über die künftigen Beziehungen nach dem Brexit. Es wird eine schwierige Scheidung erwartet. Wer hätte damit mehr Erfahrung als Boris Johnson? In der vergangenen Woche erzielte er mit Exfrau Marina Wheeler eine „finanzielle Einigung“. Nun stürzt er sich mit seinem Boris-Brexit-Baby bereits in das nächste Abenteuer.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.03.2020)