Mit Michael Jackson und den Spice Girls im Goldenen Saal

Tag der offenen Tür im Musikverein: Eine fabelhafte Geburtstagsfeier mit ungewöhnlichen Gästen.

Die Schlange reichte bis zum Künstlerhaus: Hier standen jene, die keine Zählkarte ergattert hatten und auf das Restkontingent hofften. Der Musikverein feierte seinen 150. Geburtstag mit Konzerten in allen Sälen bei freiem Eintritt. Da heizte die Schlagwerkerformation Louie's Cage Percussion gleich zu Beginn im Goldenen Saal ein. „If You Wanna Be My Lover“ von den Spice Girls wurde ebenso auf bunten Klangröhren dargeboten wie Michael Jacksons „Smooth Criminal“ und ein Ausschnitt aus Rossinis „Wilhelm Tell“-Ouvertüre. Im Brahms-Saal brachten Trombone Attraction mit Berenike Heidecker die Streiche von „Max und Moritz“ dem (jungen) Publikum musikalisch näher. Dazu bekam man Posaunenspiel der Extraklasse mit den flotten Kompositionen von Jan Koetsier. Als Nächster brachte Vahid Khadem-Missagh zusätzlich zum virtuosen Geigenspiel Zauberkunststücke. Zum Mitmachen lud Marko Simsa bei seiner Kinderliederschatzkiste ein, die Kinder zogen Taue zur deutschen Version von „What Shall We Do With a Drunken Sailor“ und ritten mit Cowboy Jim durch die Prärie.

Obonya statt Köhlmeier

Später bat man im Brahms-Saal den Violinvirtuosen Emmanuel Tjeknavorian und das Streicherduo Bartolomey Bittmann auf die Bühne (das vor zwei Jahren durch ein im Sekundentakt zwischen Wiener Schauplätzen wechselndes YouTube-Video noch bekannter wurde). Auch für eine spontane Absage gab es eine exzellente Lösung: Für Michael Köhlmeier sprang Cornelius Obonya ein, mit Texten von Robert Gernhardt. Im Metallenen Saal gaben Vertreter der beliebten Kinderschiene eine Kostprobe, im gut gefüllten Goldenen Saal lauschte das Publikum währenddessen der 2011 renovierten Orgel, von Wolfgang Kogert konventionell präsentiert. Die ganze Fülle eines großen Orchesters machten hier später noch das Oberstufenorchester des Musikgymnasiums Wien und der Orchesterverein der Gesellschaft der Musikfreunde mit Mahler und Schubert erfahrbar – bevor der hauseigene Singverein zuerst mit Publikum, dann allein „Freude schöner Götterfunken“ intonierte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.03.2020)