Die Zerreißprobe des deutschen Fußballs

(c) imago images/Jan Huebner (Jan Huebner/Meiser via www.imago)

Hoffenheims Mäzen spaltet die Fanlager. DFB und Liga sind nun mit einem Problem konfrontiert, das tief in die Gesellschaft vordringt.

Sinsheim. Ein paar Stunden nach dem Skandal am Rand des Spiels zwischen Hoffenheim und Bayern (0:6) verkündete DFB-Chef Fritz Keller im Machtkampf mit der Kurve das Ende aller Kompromisse. „Jetzt ist Schluss, jetzt müssen die Grenzen gezeigt werden“, sagte der um Fassung ringende Präsident des Deutschen Fußballbundes im ZDF unter dem Eindruck der neuerlichen Hasstiraden gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp. Das harte Durchgreifen mit zwei Spielunterbrechungen beim Spiel der Bayern in Sinsheim, das demonstrative Ballgeschiebe der Stars, weitere Proteste in anderen Stadien – die denkwürdigen Szenen dieses Spieltags haben den deutschen Fußball in die nächste Fankrise geführt.