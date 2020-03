„Zigeuner“ gegen böse Obelixe

(c) Barbara Pálffy/Volksoper Wien

Der neue „Zigeunerbaron“ in der Volksoper ist atmosphärisch so dumpf, dass sogar Glitzer und Klimbim grau aussehen. Am Text hat ein Norddeutscher herumgedoktert.

Das einzig Gute dieser überflüssigen Neuproduktion ist das Plakat, das wochenlang in Wien zu sehen gewesen ist: Kurt Rydl im Ruderleiberl und mit Ferkel aus Pappmaché auf der Schulter. Ein vitaler Kerl aus Fleisch und Blut, eine Rampensau im allerbesten Sinn des Wortes, mit Charme und Schmäh – der Stoff, aus dem Operette eigentlich gemacht sein sollte. In der Volksoper hingegen wird die wienerischste Form der musiktheatralischen Unterhaltung aufgemotzt mit dramaturgischen Überlegungen, die zu rarer szenischer Plattheit und atmosphärischer Dumpfheit führen. Ein Norddeutscher hat am „Zigeunerbaron“ mit neuen Texten herumgedoktert – ein Pompfüneberer der Operette auf Staatskosten.