HSV droht erneut Aufstieg zu verspielen

Bereits drei Spiele ohne Sieg, auch ÖFB–Duo glücklos.

Aue. Eine Woche nach der schmerzhaften Derbyniederlage gegen St. Pauli hat der Hamburger SV in der zweiten deutschen Bundesliga mit dem 0:3 bei Aue den nächsten Rückschlag im Aufstiegskampf hinnehmen müssen. Damit belegen die Hanseaten (41 Punkte) nach dem 24. von 34 Spieltagen hinter Bielefeld (50) und Stuttgart (44) weiter Rang drei. Dieser würde „nur“ zum Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bundesliga berechtigen.

Schon in der Vorsaison hatten die Hamburger nach einer starken Hinrunde nur den vierten Platz belegt. Drei sieglose Spiele en suite lassen die Kritik an Trainer Dieter Hecking und der Mannschaft lauter werden. Beim HSV stehen mit Lukas Hinterseer und Louis Schaub auch zwei Österreicher unter Vertrag. Beide standen gegen Aue in der Startelf. (red)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.03.2020)