Favoritensieg mit Spazierfahrt und Warten auf das Machtwort der FIS

Alexis Pinturault gewann die Hinterstoder-Kombination und die kleine Kristallkugel, bei den Damen profitiert die Italienerin Federica Brignone von einer Absage.

Hinterstoder/La Thuile. Alexis Pinturault ist schon jetzt der große Gewinner von Hinterstoder. Der Franzose, 28, sicherte sich mit dem Sieg am Sonntag bereits zum sechsten Mal die kleine Kristallkugel in der Disziplinenwertung und überholte damit Kjetil André Aamodt (5). Wer weiß, vielleicht gelingt ihm auch im heutigen RTL (9.30/12.30 Uhr, live in ORF1) eine weitere Siegesfahrt – und ringt sich danach der Weltverband FIS doch zu einem Abbruch des Weltcups ob der Coronavirusentwicklung ab, könnte Pinturault womöglich der neue Gesamtweltcupsieger und Nachfolger von Marcel Hirscher sein. In der bisher letzten Hinterstoder-Auflage 2016 gewann er beide Riesentorläufe vor dem Annaberg.

Pinturault hatte den Grundstein zum Erfolg in Hinterstoder mit Platz zwei nach dem Super-G gelegt. Im Torlauf ließ der Techniker dann die Speedspezialisten Mauro Caviezel (SUI; 0,99 Sek.) und Aleksander Aamodt Kilde (NOR; 1,25) hinter sich. Bester Österreicher wurde Matthias Mayer, der Tagessechste, Platz acht gab es für Marco Schwarz. Im Gesamtweltcup hat Kilde 34 Zähler Vorsprung auf Pinturault.

Kristoffersen schimpft

„Ich mag die Kombination, ich mag beide Disziplinen. Ich glaube, ich bin gut gefahren“, sagte Pinturault nach seinem 28. Weltcupsieg, dem fünften in diesem Winter. Mit Blick auf den Gesamtweltcup, in dem auch noch Henrik Kristoffersen mitmischt, meint er: „Der Erste ist immer der Favorit. Jetzt hoffe ich, dass ich noch einmal gut fahre. Danach werden wir sehen. Die Situation ist nicht einfach für uns Athleten. Wir müssen abwarten.“

Kristoffersen, der nur Zwölfter wurde und im Kampf um die große Kugel einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen musste (+101 Punkte), war höchst unzufrieden. Er stellte angesichts der Pistenverhältnisse und des Modus prompt die Fairnessfrage. „Ich bin Führender im Slalomweltcup und eine Sekunde hinter einem Speedfahrer im Slalom. Ist es dann wirklich fair?“

Die Schuldfrage nach Enttäuschungen auf andere abzuwälzen mutet billig an, wie schon so oft in der Vergangenheit achtet der Norweger offenbar mehr auf andere denn auf seine eigene Fahrt. Aber: Ob des unruhigen und weichen Untergrunds (laut Schwarz) waren Läufer mit niedrigen Nummern im Vorteil. Mit Caviezel, Pinturault, Kilde, Riccardo Tonetti, Kjetil Jansrud und Mayer landeten die Top sechs des Super-G auch nach dem Slalom auf den ersten sechs Rängen.

Brignone siegt

Die Kombination der Skidamen wurde in La Thuile wegen zu viel Neuschnees abgesagt. Damit steht Federica Brignone als Gewinnerin der kleinen Kristallkugel fest. Die Italienerin führt auch im Gesamtweltcup – und sollte die Saison wegen des Coronavirus nicht fortgeführt werden, stünde sie auch als Gewinnerin der großen Kugel fest.

Wegen des Ausfalls der Ofterschwang-Rennen (Schneemangel) scheinen nur noch Åre und Cortina d'Ampezzo für die Damen im Weltcupprogramm auf. Insgesamt wären noch sieben Einzelrennen zu fahren, es herrscht jedoch eine große Skepsis. Für eine Durchführung müssten alle Beteiligten inklusive Behörden, TV-Stationen – und das (an sich starre) Council des Weltverbandes FIS mitspielen.

Sollte der Super-G am Samstag in La Thuile mit dem Sieg von Nina Ortlieb tatsächlich das letzte Saisonrennen gewesen sein, wären die Kristallkugeln so verteilt: Brignone siegt in Gesamtweltcup, RTL und Kombination, in Abfahrt und Super-G gingen Kugeln an Corinne Suter (SUI), auch die Slowakin Petra Vlhová erhielte zwei (Slalom, Parallel).

Skiweltcup

Hinterstoder, Kombination, Herren

1. Alexis Pinturault (F) 2:04,90 (1:09,85/55,05)

2. Caviezel (SUI) 0,99 Sek. 3. Kilde 1,25

6. Mayer 2,07 8. Schwarz 2,59 12. Kriechmayr 3,23.

Gesamtweltcup: Kilde 1082 vor Pinturault 1048 und Kristoffersen 981.

Kombinationsweltcup: Pinturault 280.

Mannschaft: 1. Schweiz 4695 2. Norwegen 4146 3. Frankreich 3974 4. Österreich 3666.

Nationencup (64): 1. Schweiz 8448 2. Österreich 7481.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.03.2020)