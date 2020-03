selbst-bewusst führen #8. Mit Executive Coach Claudia Nuss Führung neu denken. Diesmal: Außer Atem?

Regelmäßig Zeit für Bewegung? Oder bei der kleinsten Anstrengung schon außer Atem?

Der erste Termin früh morgens, der letzte so spät am Abend aus, dass Sie nur mehr erschöpft ins Bett fallen? Für Sport im Freien ist es zu kalt und das Fitness Center ist nicht Ihr Ding?

Neue Schwerpunkte werden so lange vom Schweinehund bekämpft, bis sie zur Gewohnheit geworden sind. Doch sobald sie ein Ritual sind, läuft es wie von selbst. Wenn Sie dann einmal nicht mehr dazu kommen, geht es Ihnen so sehr ab, dass Sie die nächste Gelegenheit nutzen, um sofort wieder in Ihren Rhythmus zu finden. Einfach weil Sie spüren, wie gut es Ihnen tut, wenn Sie es geschafft haben.

TIPP: Probieren Sie es aus. Nur ein bis zwei Mal die Woche, eventuell auch nur am Wochenende und machen Sie jeweils nur drei Mal für eine (!) Minute Übungen für Ihre Schultern und Ihren Nacken im Badezimmer vor dem Spiegel und drei Mal eine Minute für Ihre Beine und Ihren Bauch.

Inspiration gibt es jede Menge z.B. auf Instagram andyspeer, marcelclementiyoga, deliciouslyfitnhealthy, danalandgren, alexia_clark und viele andere.

6x1 Minute Bewegung in der Früh zumindest am Wochenende, ergibt 600 (!) Minuten Bewegung im Jahr. Nutzen Sie Apps wie z.B. Bergfex oder Runtastic um von Woche zu Woche Ihre Fortschritte wahrzunehmen und zu feiern.

Machen Sie am Anfang der Reise ein Foto von sich und nach drei bis sechs Monaten weitere. Wenn es offensichtlich ist, wie sehr sich Ihre Muskeln formen, hilft das auch Ihre Willensstärke und Disziplin bei beruflichen und privaten Projekten zu stärken.

Bewegen Sie sich ab jetzt 2x3 Minuten morgens!

Mehr zum Thema Work/Life Style nächsten Montag!

(c) Guenther Peroutka

Claudia Nuss ist Buchautorin, Executive Coach und Keynote Speaker. Als Strategin und Mentaltrainerin verhilft Nuss Führungskräften zu persönlicher Bestleistung, was zu ausgezeichneten Ergebnissen bis auf Unternehmensebene führt.

Nach über 15 Jahren in Managementpositionen im Bereich der Strategischen Unternehmensführung, gründete sie 2011 ihr eigenes Unternehmen.

Sie studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien, absolvierte ein Auslandssemester an der University of California in Berkeley.

www.strategy-expert.com

office@strategy-expert.com