Aktientalfahrt. Jetzt ist sie Realität geworden, die überfällige Korrektur, vor der seit Monaten gewarnt worden ist. Dem Coronavirus geschuldet kam sie blitzschnell: Der global wohl wichtigste Aktienindex, der S & P 500, verlor nach seinem Allzeithoch vom 19. Februar in sechs Handelstagen mehr als zehn Prozent seines Werts – ein neuer Rekord. Ist es an der Zeit zu kaufen, fragt sich unser Korrespondent Stefan Riecher. Mehr dazu [premium]

Es sind drei entscheidende Wochen für Österreich, ist Gesundheitsminister Anschober überzeugt. Vierzehn Menschen sind positiv auf die neuartige Lungenerkrankung getestet worden in Österreich. Mehr dazu.

Flüchtlinge an der griechischen Grenze. Es sind zwar nicht 76.000 Flüchtlinge, die an der griechisch-türkischen Grenze stehen, aber etwa 13.000. Sie werden zum Spielball des türkischen Präsidenten Erdoğan. Griechische Grenztruppen empfangen sie mit Tränengas. Mehr dazu [premium]

Dass sich die Lage noch weiter zuspitzen wird, davon ist die EU-Grenzschutzagentur Frontex überzeugt. Mehr dazu.

Streit um ein „Like“ landet vor dem OGH. Wenn dem Chef etwas gefällt, ist das in der Regel ein Grund für Freude. Wenn er aber im Internet bei einem Mitarbeiter auf das „Daumen hoch“-Symbol klickt, kann das sogar vor Gericht enden. So geschehen in einem ungewöhnlichen Streit um ein Foto, über das nun der Oberste Gerichtshof (OGH) entscheiden musste. Mehr dazu [premium]

