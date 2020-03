Mann nimmt 30 Geiseln in Einkaufszentrum auf den Philippinen

(c) REUTERS (ELOISA LOPEZ)

Die Polizei riegelt den Tatort in Manila ab

Der Ärger über seine Kündigung dürfte einen ehemaligen Sicherheitsmann zu einer Geiselnahme getrieben haben.

Ein ehemaliger Sicherheitsmann hat in einem Einkaufszentrum im Großraum der philippinischen Hauptstadt Manila Schüsse abgegeben und etwa 30 Menschen als Geiseln genommen. Hunderte Besucher und Angestellte wurden in Sicherheit gebracht. Zuvor waren aus der zweiten Etage Schüsse zu hören, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Ein Sicherheitsmann wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.

Nach Angaben des Bürgermeisters der Stadt San Juan, Francisco Javier Zamora, soll der Mann über die Kündigung seines früheren Arbeitgebers verärgert gewesen sein. „Wir verhandeln mit dem Geiselnehmer“, sagte Zamora dem Radiosender DZBB. Die Polizei riegelte das Einkaufszentrum ab und rief die Menschen auf, sich aus der Gegend fernzuhalten. Bei den Geiseln, die in einem Büro festgehalten wurden, soll es sich um Angestellte handeln.

(APA/dpa/afp)