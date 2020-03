Neue Coronavirus-Erkrankungen in Wien und Salzburg

Ein Mann in der Stadt Salzburg ist erkrankt und befindet sich in häuslicher Quarantäne, auch in Wien gibt es einen neuen - und den somit 16. - Fall in Österreich.

In Österreich ist die Zahl der Coronavirus-Fälle 16 geklettert. Am Sonntag bestätigten sich vier Fälle, alle vier Personen wurden in Wien getestet. Nun gibt es einen weiteren mit Coronavirus angesteckten Patienten in Wien, sowie einen in Salzburg. Ein weiterer Fall ist laut Behörden in der Endabklärung.

Beim neuesten Wiener Fall handelt es sich um einen Mann, der sich selbst an den Ärztefunkdienst gewandt hatte. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.

Auch der Salzburger Patient ist männlich. Es handelt sich um den Lebensgefährten der Frau in Fusch an der Glocknerstraße, die am vergangenen Donnerstag erkrankt ist. Die 36-jährige Wienerin dürfte sich am vorletzten Wochenende während eines Aufenthalts im norditalienischen Turin infiziert haben. Die Frau, ihr Partner und zwei weitere Angehörige befinden sich seither in häuslicher Quarantäne. Die Frau hatte zuvor weder in Wien noch während der Bahnfahrt direkten Kontakt mit anderen Menschen. Die Familie in Fusch wird während der Isolation im Haus seitens der Gemeinde versorgt.

In der Stadt Salzburg sind zudem 18 Hotelmitarbeiter in häusliche Quarantäne geschickt worden, nachdem bekannt wurde, dass sich mittlerweile am Coronavirus erkrankter Mann aus Deutschland vergangene Woche in zwei Hotels in der Stadt aufgehalten hat.

In Wien wurde für Montag und Dienstag auch die Vienna International School geschlossen, weil zwei externe Trainer positiv auf das Virus getestet wurden.

350 Menschen in Quarantäne

Bisher seien in Österreich keine Todesfälle in Zusammenhang mit SARS-CoV-2 aufgetreten, sagte Brigitte Zarfl, Spitzenbeamtin im Gesundheitsministerium, bei einem Pressegespräch in Wien. Der überwiegende Teil der Infektionen nehme einen leichten Verlauf, als schwer gelte hingegen die Erkrankung eines 72-jährigen Patienten, der seit geraumer Zeit im Wiener Kaiser-Franz-Josef-Spital auf der Intensivstation behandelt wird, berichtete Zarfl. Wo sich der Anwalt angesteckt hat, war am Montag weiterhin unklar, der Mann selbst ist nicht ansprechbar.

Nach Angaben des stv. Direktors für die öffentliche Sicherheit, Franz Lang, sind derzeit rund 350 Menschen auf behördliche Anordnung "abgesondert". Das betreffe Menschen, die in engem Kontakt mit Personen mit bestätigter SARS-CoV-S-Infektion gewesen seien, die selbst aber nicht notwendigerweise angesteckt wurden. In den allermeisten Fällen befinden sie sich in Heimquarantäne, die in verschiedenster Weise polizeilich überwacht werde.

Generell seien die Betroffenen aber "sehr, sehr kooperativ", sagte Lang. Auch die "Selbstversorgung" mit Hilfe des Umfelds laufe sehr gut, es habe noch keiner behördlichen Unterstützung bedurft, wiewohl diese vorbereitet gewesen wäre. Am Nachmittag könnten weiters neue Informationen bezüglich des Reiseverkehrs nach und von stark betroffenen Ländern veröffentlicht werden, kündige Lang an. Für die über das Wochenende angelaufene Informationskampagne der Behörden zur Aufklärung der Bevölkerung ortete man großen Zuspruch.

In Spitälern noch genug Desinfektionsmittel

Bei Desinfektionsmitteln gibt es auch in Österreich bereits einen Engpass. In Krankenhäusern sei aber noch genug vorrätig, sagte Zarfl. Noch am Montag soll eines Sitzung mit Krankenhausträgern stattfinden, um Kapazitäts- und Ressourcenfragen - was Personal und Sachgüter betrifft - zu diskutieren. "Wir sind natürlich bemüht, hier eine gute und ausreichende Versorgung herzustellen, dafür ist eine entsprechende Abstimmung erforderlich", sagte die Präsidial-Sektionschefin. "Die heutige Sitzung dient dazu, einen Abgleich durchzuführen und verstärkte Kooperationen zu besprechen."

Kein Stopp für Großevents

Auch das Innenministerium lädt am Vormittag zu einem Briefing zur aktuellen Lage in Österreich. Ein Stopp für Großevents, wie beispielsweise in der Schweiz, steht für Österreich derzeit nicht im Raum, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Sonntagabend in der ORF-Sendung „Im Zentrum“. Er betonte, in der Bekämpfung der Corona-Epidemie sei faktenbasiertes Vorgehen notwendig. "Wir haben einen Leitfaden für Veranstalter herausgegeben. Es ist von Fall zu Fall zu entscheiden." Wenn ein Erkrankungsfall im Umfeld einer Veranstaltung auftrete, werde es angebracht sein, die Veranstaltung abzusagen.

Anschober sagte, es gebe derzeit drei Möglichkeiten, wie sich die Coronavirus-Epidemie entwickeln könnte, die von Experten für etwa gleich wahrscheinlich gehalten werden: Das Virus werde ähnlich wie SARS eingedämmt und ausgehungert; es komme zu einer Pandemie mit unkontrollierter Ausbreitung; oder es gebe ähnlich wie bei der Grippe jährlich zu bestimmten Jahreszeiten wiederkehrende Wellen.

AUA streicht Italien-Flüge

Ungeachtet, wie sich das Coronavirus letztendlich entwickelt, hat die AUA 40 Prozent ihrer Italien-Flüge im März und April gestrichen. Grund ist ein starker Rückgang der Nachfrage nach nach Flugreisen in das Nachbarland. Betroffen sind die Strecken von Wien nach Mailand, Venedig, Bologna, Florenz, Rom und Neapel betroffen. Flüge nach China werden bis 24. April 2020 ausgesetzt, der Iran wird bis zum 30. April nicht angeflogen, teilte die AUA am Montag mit. Auch der Flughafen Wien hat „vorsorglich“ ein Sparpaket geschnürt.

(APA)