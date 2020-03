Live Briefing

Schub für Biden vor „Super Tuesday": Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten hat Ex-Vizepräsident Joe Biden vor dem „Super Tuesday" wichtige Unterstützung von bisherigen Konkurrenten bekommen. Bei einer Wahlkampfveranstaltung Bidens in Texas riefen Ex-Bürgermeister Pete Buttigieg und Senatorin Amy Klobuchar zur Wahl des 77-Jährigen auf. Wer noch im Rennen ist und wer welche Chancen hat, erfahren Sie hier. [premium]

„Lastenteilung" bei Flüchtlingen: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat in einem Telefonat mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel eine „gerechte Aufteilung der Last und der Verantwortung gegenüber Migranten" zwischen der EU und der Türkei gefordert. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will heute an die griechisch-türkische Grenze reisen, Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) wird in Athen erwartet. Mehr dazu.

ÖVP gegen Aufnahme von Kindern von Inseln: Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat dem Vorstoß von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) zur Aufnahme von Frauen und Kindern aus überfüllten Flüchtlingsquartieren auf griechischen Inseln eine Absage erteilt. „Wir haben im Koalitionsabkommen klar festgelegt, dass es keine explizit neue Migrationswelle nach Österreich geben soll", sagte Nehammer zu „Puls24". Mehr dazu.

China meldet Rekordtief bei Corona-Neuerkrankungen: In der Volksrepublik wurden am Montag 125 neue Coronavirus-Fälle bestätigt, was der niedrigste Wert seit der Veröffentlichung landesweiter Statistiken im Jänner ist. Auch die Zahl der Todesopfer sank auf 31. In Südkorea wurden indes 600 neue Fälle verbucht. Die USA kündigten eine Ausweitung ihrer Einreisekontrollen an. So sollen künftig alle Flugreisenden aus Italien kontrolliert werden. Mehr dazu.

Streiks in der Sozialwirtschaft: Die siebente Runde der Kollektivvertragsverhandlungen in der Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) ist in der Nacht nach zwölf Stunden ohne Einigung unterbrochen worden. Die Gewerkschaften kündigten weitere Streikmaßnahmen an, um die Einführung der 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich für 125.000 Beschäftigte im privaten Gesundheits-, Sozial- und Pflegebereich zu erzwingen. Mehr dazu.

„Riesensieg“ für Netanjahu: Die konservative Likud-Partei des Regierungschefs Benjamin Netanjahu ist bei Israels dritter Parlamentswahl binnen eines Jahres nach Prognosen stärkste Kraft geworden. Die Likud-Partei kam demnach auf 36 bis 37 Mandate, das Mitte-Bündnis Blau-Weiß des Herausforderers Benny Gantz nur zweitstärkste Kraft. Obwohl das Endergebnis noch ausständig ist, sprich Netanjahu bereits von einem „Riesensieg". Mehr dazu.

