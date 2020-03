Wien Favoriten: Neubau-Mietwohnungen im Sonnwendviertel

Dachgleiche des neuen Zinshausprojektes Open Up!

Im zehnten Wiener Gemeindebezirk entstehen bis 2021 61 Neubau-Mietwohnungen.

Die 6B47 Wohnbauträger GmbH feierte gemeinsam mit der AURIS Immo Solutions GmbH am Donnerstag die symbolische Dachgleiche des Wohnbauprojektes „Open Up! Das neue Wiener Zinshaus“ im 10. Wiener Gemeindebezirk.

Bis 2021 entstehen hier auf einer Nutzfläche von rund 3.900 m2 insgesamt 61 klimaaktive Neubau-Mietwohnungen. Die Fertigstellung ist für das 2. Halbjahr 2020 geplant, die Vermarktung durch 6B47 startet jetzt mit der Dachgleiche.

Innovation trifft auf Wiener Tradition

Die 61 Wohneinheiten verfügen meist über eine Freifläche wie Balkon, Terrasse oder Eigengarten. Darüber hinaus entstehen gemeinschaftlich nutzbare Flächen wie beispielsweise eine Gemeinschaftsküche im Dachgeschoss mit angeschlossener Dachterrasse sowie zahlreiche Zusatzangebote: Von Gemeinschaftswaschmaschinen über Lieferboxen bis hin zu einer Bike-Station inklusive Radwerkstatt. Ein kleinflächiger Gewerbeteil mit kleinen Geschäften, Lokalen und Büros im Erdgeschoß runden das Gesamtpaket ab.

„Die Dachgleiche des Open Up! ist ein weiterer Meilenstein in der Projektentwicklung unserer Wohnbauträger-Tochter, die auf die Entwicklung von leistbarem Wohnraum spezialisiert ist. Da zunehmend ökologisches Bauen ein wesentliches Thema unserer Zeit ist und wir im gesamten Unternehmen auch nachhaltige Werte für kommende Generationen schaffen wollen, legen wir bei diesem innovativen Wohnbauprojekt auch einen Fokus auf ein ressourcenschonende Bauweise. So können wir die Entwicklung hin zu einem klimaneutralen Österreich im Gebäudesektor nicht nur begleiten, sondern aktiv mitgestalten“, freut sich Friedrich Gruber, Vorstand der 6B47 Real Estate Investors AG.