Frühere Meinl-Bank beantragt Konkurs

Die Anglo-Austrian Bank, die führere Meinl-Bank, hat Passiva von mehr als 200 Millionen Euro.

Die Anglo Austrian Bank AAB (Ex-Meinl-Bank) hat beim Handelsgericht Wien Konkurs beantragt. Das Verfahren sei bereits eröffnet, teilte der KSV1870 am Montag mit. Es gebe 245 Millionen Euro an Passiva zuzüglich weiteren 40 Millionen Euro an strittigem Vermögen. Dem stünden 148 Millionen Euro an Aktiva gegenüber. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 14. Mai anmelden. Auch der AKV bestätigte den Konkursantrag.

Die Anglo Austrian Bank hatte Anfang Februar bereits ihre Lizenz verloren, die Wiener Anwaltskanzlei Engelhart & Partner wurde mit der Abwicklung beauftragt. Die beiden Vorstände der Bank wurden bereits Mitte Februar abberufen. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hatte die Schließung der AAB mit der Verletzung von Sorgfaltspflichten durch das Geldhaus begründet. Konkret ging es um den Vorwurf, nicht genug für die Geldwäsche-Prävention getan zu haben. Die Schließung erfolgte durch die Europäische Zentralbank (EZB), weil nur diese einen Lizenzentzug aussprechen kann.

Masseverwalter ist laut KSV1870 nun Anwalt Georg Freimüller. 33 Mitarbeiter sind betroffen. Für die allgemeinen Gläubiger sei mit mit einem Totalausfall zu rechnen, nur die einlagengesicherten Gläubiger können mit einer Befriedigung rechnen, heißt es beim Gläubigerschutzverband Creditreform.