Chefwechsel bei Nokia nach 5G-Problemen

Das von Krisen gebeutelte Unternehmen versucht mit einem Chefwechsel einen Kurswechsel hinzubekommen. Riskant, aber die Anleger sind ungeduldig.

Mitten im Kampf um entscheidende 5G-Aufträge muss Rajeev Suri den Chefposten bei Nokia räumen. Zum 1. September soll Pekka Lundmark die Führung übernehmen, wie das finnische Unternehmen am Montag mitteilte. Lundmark ist aktuell Chef der Energiefirma Fortum, ist aber ein Nokia-Rückkehrer: Er war einst unter anderem für die Strategie in der Netzwerk-Sparte verantwortlich.

Nach der wenig erfolgreichen Übernahme durch Microsoft hat Nokia einen radikalen Schlussstrich gezogen. Die Handysparte wurde vollends abgestoßen, der chinesische Hersteller HMD hält die Rechte an der Marke Nokia. Auch der Kartendienst Here wurde verkauft. Das Kerngeschäft blieben die Netzwerke. Dafür übernahm Nokia nicht nur komplett das Geschäft des langjährigen Partners Siemens, sondern kaufte auch den Konkurrenten Alcatel-Lucent. Suri rückte vor gut zehn Jahren an die Spitze der Netzwerk-Sparte und führt nach dem Verkauf der Handy-Sparte an Microsoft seit 2014 auch den gesamten Konzern. Sein Vorgänger Stephen Elop wechselte zu Microsoft und übernahm dort die Microsoft Devices Group. Als er 12.500 Mitarbeitern in zwei Sätzen per E-Mail die Kündigung erklärte, trennte sich auch Microsoft kurz darauf von dem Kanadier.

Indes übernahm Rajeev Suri ein völlig zerklüftetes Unternehmen mit einem neuen Schwerpunkt: Netzwerke. Ein hart umkämpftes Geschäftsfeld, das vor allem durch Huawei stark unter Druck geraten ist. Niedrigere Preise und kolportierte Vorsprünge in der Entwicklung bei Huawei und ZTE ließen Nokia aber auch Mitbwerber Ericsson alt aussehen. Das Geschäftsjahr 2019 konnten die Finnen zwar positiv abschließen, aber mit knapp sieben Millionen Euro sieht das Ergebnis mager aus - nach einem Verlust von 340 Millionen Euro 2018.

Die Anleger verlieren die Geduld

Eine deutliche Verbesserung hatte Suri angesichts hoher Kosten für die weitere Entwicklung von 5G-Technik erst zum kommenden Jahr in Aussicht gestellt. Die Anleger verlieren die Geduld: Nach einer Prognosen-Senkung im Oktober verlor das Unternehmen an einem Tag fast ein Viertel seines Werts. Der Finanzdienst Bloomberg berichtete vergangene Woche, Nokia prüfe strategische Optionen vom Verkauf von Firmenteilen bis hin zu einer Fusion.

Die Nokia-Aktie legte nach der Ankündigung des Chefwechsels zeitweise um mehr als drei Prozent zu.

Er verlasse Fortum schweren Herzens, sagte Lundmark. Die Alternative eines Wechsels zu Nokia sei aber zu attraktiv gewesen, um sie nicht zu nutzen. Der Chef des Fortum-Boards, Matti Lievonen, bescheinigte Lundmark, in viereinhalb Jahren an der Konzernspitze Fortum zu einem der größten Versorger Europas geformt und die Kennzahlen klar verbessert zu haben.

Ein wichtiger Faktor für die Zukunft von Nokia könnte werden, welche Rolle Huawei beim Ausbau der 5G-Netze in Europa spielt. Der 5G-Datenfunk mit hohen Geschwindigkeiten und kurzen Reaktionszeiten gilt als Standard der Zukunft unter anderem für die Industrie. Vor allem die USA warnen vor einer Gefahr von Spionage und Sabotage mit Hilfe von Huawei-Technik und machen Druck auf Verbündete, den Konzern vom Netzausbau auszuschließen. Huawei weist die Vorwürfe zurück.

Nokia und Ericsson könnten Hilfe von den USA bekommen

Die amerikanische Regierung brachte jüngst auch eine US-Beteiligung an Nokia und Ericsson ins Gespräch. In der Branche kann man sich zumindest vorstellen, dass ein Industrie-Schwergewicht aus den USA bei den Firmen einsteigen könnte.

Zuletzt zeichnete sich in Europa der Kurs ab, "risikobehaftete Anbieter" aus dem Kern der Netze herauszuhalten, aber in der Rand-Infrastruktur zuzulassen. Da Telekom-Firmen traditionell mindestens zwei Lieferanten haben wollen, könnte das Nokia helfen, sich neben Ericsson einen festen Platz in 5G-Netzen zu sichern.

Zuletzt entschied sich unter anderem der französische Mobilfunk-Anbieter Orange, sein 5G-Netz mit Ericsson und Nokia auszubauen. Allerdings hatte Orange die beiden Anbieter auch schon bei aktuellen LTE-Netzen genutzt, auf denen 5G zumindest in der Anfangszeit aufsetzt. In Deutschland ist dagegen viel LTE-Technik von Huawei im Einsatz.

