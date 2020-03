Ex-Burschenschafter berichtet von sexuellem Missbrauch

In einem Bericht des „Standard“ schildert ein ehemaliger Burschenschafter vom martialischen Alltag in einer schlagenden Verbindung - und über einen Übergriff eines älteren Verbindungsmitglieds.

Von besinnungslosen Besäufnissen, blutigen Mensuren, Wiederbetätigung bis hin zu erzwungenem Oralsex - was in den Buden von schlagenden Burschenschaften vorgeht, dringt nur selten an die Öffentlichkeit. Im „Standard“ hat ein ehemaliges Verbindungsmitglied einer pennalen Burschenschaft (einer Schülerverbindung, Anm.) einen Einblick in den martialischen Alltag gegeben, dem er bereits im Teenageralter ausgesetzt war.

In dem Gesprächsprotokoll, das zum großen Teil wörtlich wiedergegeben wird, berichtet der anonym bleibende Mann, dass er als Jugendlicher von einem älteren Verbindungsmitglied zum Oralsex gezwungen wurde. „Es war ein älterer Burschenschafter, 21, 22 Jahre alt. Er hat mich zurückgedrückt und gedroht, den anderen etwas zu erzählen.“ Das Opfer gibt an, zu dem Zeitpunkt 16 oder 17 Jahre alt gewesen zu sein. Er sei ausgeliefert gewesen, da der Täter in der Hierarchie über ihm gestanden sei.

Angezeigt habe er den Vorfall, der vor fast 20 Jahren passiert sein soll, nie, denn „in der Rechtsauffassung von Burschenschaftern gibt es das nicht". Als letzte Möglichkeit gebe es lediglich „das Duell auf Leben und Tod.“ Erst zehn Jahre später habe er sich seinen Eltern anvertraut. Sein Vater, der selbst Mitglied der Burschenschaft ist, habe versprochen etwas zu unternehmen, „aber es ist nie etwas passiert.“ Der Täter sei immer noch in der Burschenschaft aktiv.

Mit „islamistischer Parallelkultur“ vergleichbar

„Es ist eine Kultur des Verschleppens und Vertuschens“, sagt der Mann heute. Zudem spricht er von einer „Parallelwelt, vergleichbar mit einer „islamistischen Parallelkultur". Diese „verschworene Gemeinschaft“ habe er damals aber auch positiv erlebt. Gemeinsam wurde „fast bis zur Bewusstlosigkeit“ getrunken und „Mensuren“, also Fechtduelle veranstaltet. Drei habe er selbst gefochten, zweimal wurde er dabei schwer verletzt.

Der sexuelle Übergriff, und weil er nicht mehr als Nazi gesehen werden wollte - „es gab zuhauf Probleme mit Wiederbetätigung“ - habe ihn schließlich mit 18 Jahren zum Aussteigen bewegt.

>>> Bericht des „Standard"

