In Deutschland tobt ein Machtkampf mit der Fankurve

„Ultras-Gruppen“ wüten gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp. Der Milliardär würde den Fußball „kaufen“, dass der eigene Klub aber Kaufoptionen über 120 Millionen € hält und der Konkurrenz Spieler ungeniert abwirbt, wird dabei übersehen. Was muss sich der Fußball gefallen lassen, wo sind die Grenzen?

Deutschlands Fußball ist in Aufruhr, die Schimpftiraden diverser Ultra-Gruppen gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp polarisieren. Nur, warum gehen Liga, Klubs und Fanvertreter nicht auch so flott und empört dagegen vor, wenn es sich um Rassismus oder Homophobie handelt?



Deutschlands Fußball muss sich, wie in Österreichs Liga Rapid, einen Vorwurf gefallen lassen: es wurde viel zu lange zugesehen. Hass-Plakate, Fadenkreuz-Transparente, Beschimpfungen bei Engagement oder Fehlern – was hat das mit Fußball zu tun? Würde man es untersagen, wäre es um jede Stimmung geschehen, blieben Stadien halbleer.



Macht das Beispiel England in Deutschland Schule?