Sobotka lobt Ägypten als Stabilitätsfaktor in der Region

Österreichs Nationalratspräsident sprach mit Ägyptens Staatschef al-Sisi und der Führung in Kairo über die Politik Erdogans, Migration und Investitionen in Ägypten. Auch die Menschenrechte waren Thema.

Der Blick aus dem diesigen Kairo Richtung Außengrenzen der EU fällt dieser Tage nicht ohne Genugtuung aus. Ägypten sah den EU-Türkei-Flüchtlingsdeal von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Doch dahinter mag weniger eine strategische Analyse stecken, als Kairos Eigeninteressen. Auch in Ägypten leben Flüchtlinge, wiewohl die von der Regierung genannte Zahl von 5 Millionen zweifelhaft scheint; bei der Unicef sind jedenfalls etwas mehr als 250.000 registriert. Aber im Gegensatz zur Türkei will sich Ägypten als verlässlicher Partner in der Migrationsfrage positionieren. Was bei Recep Tayyip Erdogan nicht funktioniert, soll hier geregelt werden. Denn: Man erpresse niemanden. Ein Satz, den auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka bei seinem offiziellen Besuch zu hören bekam. „Der Türkei gibt man nach und wir erfüllen alles, aber werden nicht wertgeschätzt“, gab Sobotkas Amtskollege, Ali Abdel-Aal, diesem mit.