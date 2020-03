Drei Topbewertungen im neuen Falstaff-Guide

Auch Neuzugänge wie Eyal Shanis Seven North oder Heidi Ratzingers Wirtschaft am Markt werden ausgezeichnet.

Drei Restaurants in Österreich erhielten im neuen Falstaff-Guide 99 Punkte: Das Steirereck in Wien, das Restaurant Obauer in Salzburg und das Landhaus Bacher in Niederösterreich.

Zur Neueröffnung des Jahres kürte das Branchenblatt das Restaurant Seven North des israelischen Kochs Eyal Shani. Florian Weitzer wurde wiederum als Gastronom des Jahres ausgezeichnet, unter anderen mit Konzepten wie dem Restaurant Meissl & Schadn an der Wiener Ringstraße und den Hotels Daniel, Weitzer und Grand Ferdinand.

Bestes Wiener Beisl ist Schreiners Gastwirtschaft und den Premieren-Preis für den "Grätzl-Pionier des Jahres" sichert sich Heidi Ratzinger (vormals Neuländtner) mit der Wirtschaft am Markt in Wien-Meidling. Der Preis für "Nachhaltigkeit & Innovation" geht dieses Jahr an die Familie Rachinger mit ihrem Mühltalhof in Oberösterreich.

Generell habe die Qualität der Top-Restaurants im Land weiter zugenommen, betonte Falstaff-Herausgeber Wolfgang Rosam. Zusammengestellt wurde die 17. Ausgabe des Falstaff Restaurantguides anhand von mehr als 250.000 Bewertungen von 19.000 Mitgliedern des Falstaff Gourmetclubs.

(APA)