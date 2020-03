Ernesto Cardenal glaubte an den Himmel auf Erden

(c) imago images/Sven Simon

Sein Dichten machte ihn zum Priester, sein Glaube ans Himmelreich zum Revolutionär – und zur Kultfigur in Europa: Ernesto Cardenal ist tot.

Bilder davon gingen um die Welt: Ernesto Cardenal, seit vier Jahren Kulturminister seiner Heimat Nicaragua, kniet 1983 am Flugplatz der Hauptstadt Managua vor Papst Johannes Paul II. nieder, um dessen Segen zu erbitten. Doch der – verweigert ihn. Stattdessen hebt er drohend seinen Zeigefinger. Zwei Jahre später suspendierte er Cardenal vom Priesteramt – eine Entscheidung, die erst 35 Jahre später, im Februar 2019, von Papst Franziskus wieder aufgehoben wurde.



Zwei Männer mit sehr unterschiedlichen politischen Erfahrungen trafen da aufeinander: Johannes Paul II. war von der anhaltenden kommunistischen Diktatur in seiner Heimat Polen geprägt, Ernesto Cardenal von der Diktatur eines sogenannten Liberalen in seiner Heimat.