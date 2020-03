Die vergessenen Pionierinnen von Wien

Wien hat viele Architektinnen mit beachtlichen Karrieren hervorgebracht. Woran liegt es, dass fast niemand ihre Namen kennt?

Die Geschichtsschreibung ist selten gerecht, ihr spezifischer Blick auf die Vergangenheit ist immer lückenhaft und übersieht nur allzu oft die Frauen. Die österreichische Architekturgeschichte macht dabei keine Ausnahme. Ein Beispiel: Adolf Loos, Josef Hoffmann, Peter Behrens und Oskar Strnad sind einem breiten Publikum bekannt. Margarete Schütte-Lihotzky ist manchem wenigstens verkürzt als die Erfinderin der Frankfurter Küche im Gedächtnis geblieben. Wer aber kennt die Architektin in Österreich? Wer kennt Ella Briggs-Baumfeld? Juliane Zimbler? Helene Roth?

Als in den 1920er-Jahren der Winarskyhof von den oben genannten Architekten gebaut wird, ist neben Margarete Schütte-Lihotzky auch Ella Briggs-Baumfeld mit im Team. Sie ist als erste Frau Mitglied im Österreichischen Ingenieur- und Architektenverein und arbeitet beim Neuen Bauen in Berlin mit, bis sie als Jüdin Deutschland verlassen muss. Im Londoner Exil arbeitet sie erfolgreich mit einem eigenen Architekturbüro. Wenige Jahre zuvor noch muss Margarete Schütte-Lihotzky als erste Architekturstudentin an der Kunstgewerbeschule gegen Bedenken ankämpfen, dass sich „kein Mensch von einer Frau ein Haus bauen lassen wird“. Dass Juliane Zimbler 1918 bereits an ihrem ersten eigenen Architekturauftrag für ein Wohnhaus in Bad Aussee arbeitet, wird ebenso übersehen, wie ihre darauffolgenden Umbauarbeiten am Bankhaus Ephrussi. Sie hat an der Wiener Kunstschule Architektur studiert und als Designerin im Salon der Schwestern Flöge mitgearbeitet. Nach ihrer Flucht vor den Nazis 1938 arbeitet sie als Innenarchitektin in Los Angeles. Helene Roth ist 1927 die erste Absolventin der Technischen Universität Wien, doch die längste Zeit ihres Berufslebens verbringt auch sie nicht in ihrer Heimatstadt. Sie geht in den 1930er-Jahren in das Mandatsgebiet Palästina und prägt den modernen Stil des neu entstehenden Staates mit. Jede der vier Architektinnen ist von den Baumaßnahmen im Roten Wien geprägt und folgt dem Credo, mit ihren Bauten das Leben der Menschen zu verbessern.

Wien hat viele Architektinnen hervorgebracht, die beachtliche Karrieren gemacht haben. Woran also liegt es, dass fast niemand mehr ihre Namen kennt? Margarete Schütte-Lihotzky ist eine Ausnahme und damit ein Glücksfall, der eine mögliche Antwort liefert. Nach ihren Anfängen in der Wiener Siedlerbewegung wird sie das weibliche Aushängeschild für das Neue Frankfurt. Ihre Frankfurter Küche macht sie berühmt – so berühmt, dass ihre anderen Leistungen davon lange überdeckt werden. 1930 geht sie in die Sowjetunion, wo sie sich mit Stadtplanung und Kinderheimen befasst. Die stalinistischen Säuberungen führen sie schließlich in die Türkei. Schütte-Lihotzky arbeitet also wie ihre Kolleginnen viele Jahre im Ausland, und allein der Umstand, dass sie nach dem Zweiten Weltkrieg in ihre Heimatstadt zurückkehrt, erklärt noch nicht ihren höheren Bekanntheitsgrad. Denn tatsächlich bekommt die Spezialistin für rationalen, sozialen Wohnungsbau und für Kinderheime trotz des hohen Bedarfs in Österreich keine nennenswerten öffentlichen Aufträge mehr. Als kommunistische Widerstandskämpferin hat sie zwar ihr Leben für die Befreiung Österreichs riskiert und viele Jahre im Gefängnis verbracht, doch gedankt wird ihr das nicht. Nur zwei Mal bekommt sie kleine Gemeindeaufträge für die Kindergärten am Kapaunplatz und in der Rinnböckstraße. Sie sieht das ganz klar: „Auf Jahre hinaus war ich Persona non grata, hatte als KPÖ-Mitglied bei öffentlichen Aufträgen quasi Berufsverbot.“ Dennoch bleibt sie in Wien und geht nicht wie andere Weggefährten ins kommunistische Ausland, das sie immer wieder mit Planungen beauftragt. Stattdessen geht sie in die Politik.

Ihr Ruhm kommt spät

Wenn sie in Österreich schon nicht als Architektin zur Verbesserung des Lebens beitragen kann, dann eben als politische Aktivistin. Politik und Architektur sind für Schütte-Lihotzky ohnehin nicht voneinander zu trennen: „Die Architekten haben die verdammte Pflicht, sich mit den Wohnungsproblemen auseinanderzusetzen, nicht nur die Politiker. Die Architekten sind mitverantwortlich!“ Sie bleibt ihren Werten treu, als sie beginnt, sich für Frauenrechte, Völkerverständigung, Frieden und Abrüstung einzusetzen. Dennoch kann man berechtigterweise annehmen, dass auch das ihren Nachruhm nicht gesichert hätte, wenn nicht der Weltfriedensrat 1977 auf sie aufmerksam geworden wäre. Mit 80 Jahren kehrt Schütte-Lihotzky zurück in die öffentliche Wahrnehmung. 1977 wird sie für ihre Verdienste in der Friedensbewegung geehrt, 1978 erhält sie das Ehrenzeichen für ihre Verdienste um die Befreiung Österreichs – nun kommt man an ihren Leistungen als Architektin auch nicht mehr vorbei. 1980 erhält sie den Preis für Architektur der Stadt Wien, weitere Auszeichnungen, Ehrendoktorwürden und Ausstellungen folgen. Ihr Ruhm kommt spät, doch Schütte-Lihotzky hat immerhin noch viele Jahre Zeit, ihn zu genießen – sie stirbt erst 2000 mit fast 103 Jahren. Ihr Nachruhm liegt in der engen Verknüpfung von Architektur und Politik begründet – auch weil lebenswertes und bezahlbares Wohnen im aktuellen gesellschaftspolitischen Diskurs immer lauter wird.

Die österreichische Architekturgeschichtsschreibung hat noch viel zu entdecken. Die genannten Pionierinnen Margarete Schütte-Lihotzky, Ella Briggs-Baumfeld, Juliane Zimbler und Helene Roth sind mutig in eine Männerdomäne vorgestoßen, haben sich behauptet und ihre Kenntnisse aus Wien in die Welt getragen. Erstere ist aus freien Stücken für eine berufliche Karriere ins Ausland gegangen, die übrigen drei haben Wien unfreiwillig verlassen. Als Jüdinnen und politisch Verfolgte haben sie nicht nur ihre Exil-Biografien gemeistert, sie alle waren kluge, durchsetzungsfähige Frauen, deren Anliegen es war, durch ihr Bauen das Wohn- und Lebensgefühl der Menschen positiv zu beeinflussen.

Die TU Wien hat vor einem Jahr gezeigt, wie viel weibliches Potenzial sich allein dort seit 1919 versammelt hat – und wie es um die Bekanntheit der jüngeren Generation an Architektinnen steht, die an zahlreichen Bauvorhaben in Österreich (mit-)gewirkt haben: der Stadtflughafen Wien (Brigitte Kundl), die Pfarrkirche Neumargareten in Meidling (Helene Koller-Buchwieser), das Haus der berufstätigen Frau in Penzig (Edith Lassmann), die Buchhandlung Morawa auf der Wollzeile (Eva Mang-Frimmel), Experimentalbau in der Per-Albin-Hansson-Siedlung in Favoriten (Elise Sundt), das Rathaus Lustenau (Adelheid Gnaiger) sowie viele Gemeindewohnbauten (Lucia Aichinger, Ilse Koci, Ulrike Manhardt, Lionore Perin-Regnier, Slawa Walewa-Coen). Noch sind die Architektinnen dieser kleinen Auswahl wohl nur Experten bekannt. Gut, wenn sich das nun ändert.

Die Autorin Die ehemalige Verlegerin Mona Horncastle (geboren 1973) arbeitet in beratender Funktion für Kulturinstitutionen und hat sich als Autorin auf Biografien spezialisiert. Zuletzt erschien von ihr „Margarete Schütte-Lihotzky. Architektin, Widerstandskämpferin, Aktivistin" (Molden Verlag).





