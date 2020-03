Klimawandel bedroht die Sandstrände

Bis 2100 könnte weltweit fast die Hälfte der Sandstrände stark erodieren und damit fast verschwinden. Hauptgrund ist der steigende Meeresspiegel. Nur in Ostasien werden die Strände mehr.

„Life's a beach“, und das nicht nur für Surfer: Die Sandstrände nehmen weltweit über ein Drittel der Küstenlinie ein, die am dichtesten besiedelten Gebiete liegen an Küsten – und die Füße in den Sand zu stecken ist für viele Menschen der Inbegriff von Urlaubsglück. Aber dieses Glück ist in ernsthafter Gefahr: Schreibt man die aktuellen Trends fort, ist bis zum Ende dieses Jahrhunderts knapp die Hälfte aller Sandstrände weltweit „stark erodiert“ und damit „fast vernichtet“. Das sagt eine Studie europäischer Forscher im Auftrag der EU-Kommission voraus (Nature Climate Change, 2. 3.).

Hauptgrund für den Rückgang ist (mit einem Anteil von im Schnitt rund 80 Prozent) die zunehmende Erosion der Sandmassen. Sie wird angetrieben durch den sich beschleunigenden Anstieg der Meeresspiegel – und dieser ist vor allem eine Folge des Klimawandels. Die Küsten hätten zwar im Prinzip die Möglichkeit, ihr Reservoir an Sand durch Sedimente aus dem unmittelbaren Hinterland wieder aufzufüllen. Aber auch hier schiebt der Mensch durch die zunehmende Verbauung einen (Beton-)Riegel vor. Gerade jene Regionen in Afrika und Asien, die noch umfangreiche natürliche Küstenzonen besitzen, erwarten für die kommenden Jahrzehnte deren rasche Urbanisierung.

Stürme haben wenig Einfluss

Auch tropische Stürme können einen Strand zuweilen so verwüsten, dass er sich auf Dauer nicht erholt. Aber die erwartete Zunahme solcher extremer Wetterereignisse wird nach der aktuellen Studie keinen wesentlichen Einfluss auf die Erosion haben. Bleiben die geologischen Faktoren, die nichts mit dem Menschen zu tun haben. Auch tektonische Aktivitäten können Strände verschwinden oder neue entstehen lassen. Aber nur in wenigen Regionen – in Indien, dem arabischen Raum und der Karibik – bleiben sie weiterhin dominant. Und einzig in Ostasien (Japan und die Ostküste Russlands) dürften sie in Summe sogar zu einer Zunahme führen. Die stärksten relativen Rückgänge – mit über 80 Prozent – sagen die Wissenschaftler für Länder wie den Kongo, Irak, Pakistan, Guinea und El Salvador voraus. Betrachtet man hingegen die absolute Länge an verlorenen Kilometern Sandstrand, werden Australien und Kanada am stärksten betroffen sein.

Das Tückische an dieser prognostizierten Entwicklung ist ihr Verlauf. Sie fängt relativ unauffällig an: Bis zur Jahrhundertmitte sollten nur zwölf Prozent der Sandstrände vom Verschwinden bedroht sein. Dann aber beschleunigt sich der Prozess stark, sodass sich bis 2100 die Bandbreite von 37 bis 51 Prozent ergibt. Oder, in Kilometern Strand: 100.000 bis 135.000. Zwei Aspekte entschärfen den düsteren Ausblick: Eine „moderate“ Verminderung der Treibhausgasemissionen könnte 40 Prozent des Verlustes verhindern (ihn also auf knapp 30 Prozent der Sandstrandkilometer beschränken). Und das Beispiel der Niederlande zeige, dass menschliche Eingriffe die Erosion auch wieder stabilisieren können – allerdings nur durch sehr teure Maßnahmen, die für ärmere Länder nicht leistbar sein dürften.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.03.2020)