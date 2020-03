Was Haag in den nächsten fünf Jahren vorhat

Die KHM-Chefin will mehrere Baustellen angehen, u. a. den 2. Stock.

Es war nur dem traditionellen Schließtag Montag geschuldet, dass die zum gestrigen Pressegespräch geladenen Journalisten die neu bestellte Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums, Sabine Haag, für sich allein hatten. Anders als der Louvre, der seit dem Wochenende wegen der Angst der Mitarbeiter vor dem Coronavirus geschlossen hält, werde man diese Woche ganz normal aufsperren, so Haag. Wobei man natürlich einen Pandemie-Notfallplan habe.

Ihr Blick ging, jedenfalls gestern, weiter in die Zukunft, zu den großen Vorhaben, denen sie die fünf Jahre ihrer neuen Amtszeit widmen möchte – nach der überraschenden Absage des designierten Generaldirektors Eike Schmidt im Herbst 2019 war Haag im Dezember von Übergangs-Kulturminister Schallenberg wieder- bzw. neu bestellt worden. Ein Jahr Planungsarbeit habe man durch diese Affäre verloren, bedauerte Haag. Die Beethoven-Ausstellung (ab 25. 3.) sei die einzige „Erbschaft“ Schmidts, sonst sei „wenig Substanzielles“ geplant gewesen.

Haag ist routiniert genug, um das aufzuholen, für Herbst wird gerade „Tizians Frauenbild“ vorbereitet. Ab 2021 sollen Ausstellungen zur Renaissance im Norden, englischen Malerei, zu Rembrandt und Van Dyck folgen, verriet sie. Wenige Details – das erste Gespräch mit Kulturstaatssekretärin Lunacek steht erst an – verraten wollte sie zu ihren Umbauplänen. Den Zugang zum Haupthaus endlich barrierefrei zu gestalten nannte sie als ersten Punkt der Liste. Was einhergehen sollte mit einer Neugestaltung des gesamten Eingangsbereichs, so Haag.

Zukunft für alte Sekundärgalerie

Mehr Einblick gab sie in ihre Vorstellungen davon, wie der ewige Mangel des KHM an Sonderausstellungsflächen behoben werden könnte. Schon unter Haag-Vorgänger Wilfried Seipel angedachte Großprojekte wie eine Innenhof-Überdachung oder die Unterkellerung des Maria-Theresien-Platzes kommen nicht zur Sprache. Haag sieht eine Chance erst einmal in der Revitalisierung der geschlossenen Sekundärgalerie im zweiten Stock. Mit neuer Klimatechnik und besserer Aufzugskapazität könnten hier bis zu 1400 m2 neue Fläche geschaffen werden. Ob diese Räume dann für Sonderausstellungen genutzt oder ein Teil der Gemäldegalerie hierher übersiedeln soll, sei noch zu überlegen.

Jedenfalls dürfte das nicht die einzige Baustelle bleiben: Auch die Schatzkammer in der Hofburg harre dringend einer baulichen und museologischen Aktualisierung. Genau wie das Theatermuseum, in dem bis Herbst 2021 noch die Gemäldegalerie der Akademie zu Gast ist. Bleibt zu all dem noch die Entscheidung der Regierung abzuwarten, was mit dem Haus der Geschichte weiter passieren soll: Es ist zurzeit in Räumen des KHM eingemietet, die man davor schon um sechs Millionen Euro, so Haag, für die Ausstellung des Heroon von Trysa adaptiert hatte. Langweilig dürfte Haag in den nächsten Jahren jedenfalls nicht werden.

