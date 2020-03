Die Liebe zu Hinterstoder

Das Double bringt Alexis Pinturault der großen Kugel näher. Weltcup-Plan durch Coronavirus offen.

Hinterstoder. Die Spannung in Hinterstoder war am Montag groß, daran hatte der Riesentorlauf jedoch lediglich bedingt Anteil. Diesen gewann wie schon zuvor auch die Kombination Alexis Pinturault, der Franzose brachte seine deutliche Halbzeitführung ins Ziel und feierte in seinem sechsten Hinterstoder-Rennen den bereits vierten Sieg. „Ein sehr spezielles Gefühl“, frohlockte der Franzose einer für ihn höchst erfolgreichen Station. Inklusive des vierten Platzes im Super-G sammelte er 250 Punkte und übernahm die Führung im Gesamtweltcup vor den Norwegern Aleksander Aamodt Kilde und Henrik Kristoffersen.

Den wahren Wert dieser Ergebnisse sollte jedoch erst die Entscheidung des FIS-Council bemessen. Das Coronavirus hatte das Programm ins Wackeln gebracht, dem Vernehmen nach werden die Rennen in Kvtifjell und Kranjska Gora (Herren) bzw. Åre (Damen) aber wie geplant stattfinden. Ungewiss bleibt das Weltcup-Finale in Cortina Mitte März. Findet es statt, dann ohne Zuschauer, die TV-Übertragung (Stichwort Quarantäne) soll aber gesichert sein.

Der Wunsch von ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel, die Saison nach Hinterstoder vorzeitig zu beenden, bliebe damit unerfüllt. Eine Absage der Bewerbe im hohen Norden hätte die FIS auch in akute Erklärungsnot gebracht, immerhin absolvieren die Skispringer in Norwegen ab dem kommenden Wochenende ihre hoch dotierte Raw-Air-Serie.

Der hausgemachte Nachteil

Manuel Feller (11.), Roland Leitinger (18.) und Marco Schwarz (20.) betrieben im Hinterstoder-RTL im Finale zumindest noch Schadensbegrenzung, alle Chancen waren schon im ersten Durchgang vergeben worden. Während Pinturault auf dem von ÖSV-Riesentorlauf-Trainer Benjamin Prantner gesteckten, extrem drehenden Kurs den Grundstein für seinen 29. Weltcupsieg herausfuhr, plagten sich ausgerechnet die Österreicher hinunter. Schwarz, wie Feller Teil der Slalom-Gruppe von Marko Pfeifer, riss über 3,5 Sekunden Rückstand auf und klagte im Ziel darüber, dass er im Vorfeld ganz anders trainiert hatte. Selbst Prantner-Schützling Leitinger schlug sich nur unwesentlich besser. Auf hausgemachte Hürden dieser Art sollte ein ohnehin schwächelnder ÖSV in Zukunft jedenfalls besser verzichten.

Die Chance zur Ehrenrettung

Pinturault gilt als ein logischer Nachfolger Marcel Hirschers, in Hinterstoder hat der Allrounder aus Courchevel einen großen Schritt Richtung erstmaligem Gewinn der Gesamtwertung gemacht. Der 28-Jährige wird in Kvitfjell zumindest den Super-G bestreiten, in den Technikbewerben ist er gegenüber Aamodt Kilde (26 Punkte zurück) zu favorisieren. Österreich bleibt im Super-G durch Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer die Kristall-Chance. Das ÖSV-Duo rittert mit drei bzw. 41 Punkten Rückstand auf den Schweizer Mauro Caviezel um die Ehrenrettung: Andernfalls droht dem ÖSV die erste Kristall-Nullnummer seit 25 Jahren, bei den Herren die erste seit 2011.

Bei den Damen rückte Federica Brignone der großen Kugel einen großen Schritt näher, Verfolgerin Mikaela Shiffrin fehlen aktuell 153 Punkte auf die Italienerin. Ob bzw. wann der US-Star nach dem Tod seines Vaters ein Comeback geben wird, ist allerdings weiterhin ungewiss. (swi)

HERREN-RTL Hinterstoder

1. Alexis Pinturault (FRA) 2:41,96 Min.

2. Filip Zubcic (CRO) +0,45 Sek.

3. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,72

4. Odermatt (SUI) +0,90, 5. de Aliprandini (ITA) +1,21, 6. Aamodt Kilde (NOR) +1,34, 7. Meillard (SUI) +1,60, 8. Luitz (GER) +1,67, 9. Nestvold-Haugen (NOR) und Faivre (FRA) je +1,69. Weiters: 11. Feller +1,70, 18. Leitinger +2,50, 20. Schwarz +2,56.

RTL-Weltcup: 1.Kristoffersen 394, 2. Pinturault 388, 3. Zubcic 368, 4. Kranjec 364, 5. Ford 267.

Gesamtweltcup: 1.Pinturault 1148, 2. Aamodt Kilde 1122, 3. Kristoffersen 1041, 4. Mayer 816.

DAS KRISTALL-RENNEN Die FIS tagte am Montagnachmittagzur Lage des Coronavirus und den Auswirkungen auf den Weltcupkalender. Die Herren dürften am Wochenende in Kvitfjell und danach in Kranjska Gora ebenso fahren wie die Damen in Åre. Sollte das Finale in Cortina (18.–22. März) stattfinden, dann ohne Zuschauer. Die ÖSV-Chancen auf eine Kristallkugel ruhen auf Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer im Super-G.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.03.2020)