Justizreform: Druck auf Polen wächst

Norwegen kappt Kooperation mit Warschau.

Oslo/Warschau. Die Kritik an der polnischen Justizreform wird immer stärker. Jetzt hat sich der Vorstand der norwegischen Gerichtsverwaltung (NCA) von seiner geplanten Zusammenarbeit mit Warschau auf Justizebene zurückgezogen. Offizielle Begründung: In Polen seien grundlegende europäische Standards seit der Justizreform nicht mehr gewährleistet, heißt es in einem Bericht von Verfassungsblog.de. Diese Kooperation zwischen Norwegen und Polen ist Teil eines Programms, das Oslo mit 15 EU-Mitgliedstaaten in mehreren Bereichen durchführt. Polen ist mit mehr als 800 Mio. Euro der größte Empfänger von Zuschüssen. Das Justizprogramm umfasst davon 70 Mio. Euro.

In einer auf der NCA-Website veröffentlichten Erklärung schreibt das Direktorium der NCA, dass die bilaterale Zusammenarbeit nicht fortgesetzt werden könne, da in Polen keine grundlegenden europäischen Standards für die Rechtssicherheit mehr vorhanden seien. Die NCA-Leitung zeigt sich auch besorgt, dass eine weitere Zusammenarbeit Norwegens mit Polen im Bereich Justiz als Akzeptanz der jüngsten Justizreformen in Polen angesehen werden könnte.

„Justiz unter Druck“

Indessen übt ein neuer polnischer Justizreport heftige Kritik an der Regierung. Unter dem Titel „Justiz unter Druck“ haben unabhängige polnische Richter und Staatsanwälte Beispiele für Unterdrückung zusammengefasst. Auch der Untertitel des Reports hat es in sich: „Repressionen als ein Weg, die Kontrolle über die Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaft in Polen zu erlangen“.

Beleuchtet werden darin die Jahre 2015 bis 2019. Auf fast 200 Seiten werden zahlreiche Beispiele für Druck und Repressionen von offizieller Seite auf einzelne Richter angeführt und mit Statements der Betroffenen versehen. Im Wesentlichen geht es darum, dass 2017 ein Disziplinarsystem geschaffen wurde, durch das sich Richter dem politischen Willen der Behörden unterwerfen sollen, heißt es in dem Report. (gb)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.03.2020)