"Falstaff" kürt (auch) die Gäste

Der „Falstaff“ hat bei seinem „Restaurant-Guide 2020“ erstmals die Kategorie Foodie of the year eingeführt – und auch gute Gäste ausgezeichnet.

Es ist nicht gerade so, dass den heimischen Restaurantführern die Restaurants ausgehen würden. Im Gegenteil, auch bei der Präsentation des „Falstaff-Restaurant-Guides 2020“ war von besonders vielen Neueröffnungen, nämlich 216, die Rede. Aber heuer wurden erstmals nicht nur Köche, Gastronomen, Servicemitarbeiter oder Sommeliers gekürt. Auch die andere Seite, nämlich die Gäste, wurde geehrt.



„Wir haben heuer die neue Kategorie Foodies of the year eingeführt“, sagte „Falstaff“-Herausgeber Wolfgang Rosam bei der Präsentation, die am Montag im Wiener Rathaus stattfand. Diese Kategorie sei als Symbol an die Gäste zu verstehen, denn auch die braucht es in der Gastronomie.