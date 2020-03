Wie die Coronakrise zur Routine wird

18 Menschen sind bisher in Österreich an Covid-19 erkrankt. Die vier neu Infizierten sind Angehörige weiterer Erkrankter. Hunderte Menschen in Quarantäne, falsche Gerüchte – und vorsichtige Zeichen der Entspannung.

Wien. Nun, da das Virus Österreich erreicht hat und die Zahl der Erkrankten und positiv auf das Coronavirus getesteten Fälle mit jedem Tag steigt, scheint sich die Lage fast schon wieder zu normalisieren. Der Krisenmodus wird zur Routine, auch in der Kommunikation: Statt Kanzler und Ministern informieren nun Spitzenbeamte.

Die Botschaft ist klar: Alles unter Kontrolle, die Neuinfektionen sind wenige und entsprechen den Erwartungen, das Krisenprogramm läuft, so der Tenor von Brigitte Zarfl, der Präsidial-Sektionschefin im Gesundheitsministerium (und Kurzzeit-Gesundheitsministerin der Regierung Bierlein) und Franz Lang, dem Generaldirektor für öffentliche Sicherheit und Leiter des Einsatzstabes zu Corona.

Dieser tritt wieder in Zivil statt in Polizeiuniform auf – und signalisiert nicht nur so Rückkehr zur Normalität: „In Österreich selbst ist Routine eingetreten“, sagt Lang am Montag. „Weltweit nehmen wir nur mehr leicht steigende Zahlen von über 80.000 Corona-Erkrankten wahr. Es stimmt uns leicht optimistisch, dass die Kurve in China abflacht.“ Sorgen bereiten würden der Iran und Italien.

Krankheitsfälle

In Österreich wurde das Coronavirus bislang bei 18 Menschen diagnostiziert. Am Montag wurden vier neue Fälle bekannt: Ein 43-jähriger Grazer wurde im Rettungswagen getestet und gleich wieder nach Hause gebracht. Er dürfte Kontakt zur ersten steirischen Corona-Patientin gehabt haben. Eine 59-jährige Mürztalerin wurde zuhause unter Quarantäne gestellt. Die Frau war zuvor in Oberitalien auf Urlaub gewesen.

Eine Wienerin ist eine Angehörige eines aus dem Bezirk Korneuburg stammenden Paares, das sich angesteckt hat und seit Tagen in Behandlung ist. Auch bei der neuen Patientin verläuft die Krankheit milde, sie ist in häuslicher Quarantäne. Ein weiterer neuer Patient stammt aus Fusch an der Großglocknerstraße in Salzburg. Er ist der Lebensgefährte jener Wienerin, die am Samstag positiv getestet wurde. Das Paar befindet sich mit zwei weiteren Angehörigen in häuslicher Quarantäne.



Damit gibt es aktuell neun bestätigte Fälle in Wien, drei in der Steiermark, je zwei in Tirol, Niederösterreich und Salzburg. Zum überwiegenden Teil verlaufen die Infektionen milde. Nur jener 72-Jährige, der zuvor in der Rudolfstiftung als Grippepatient behandelt worden war und nun im Wiener Kaiser-Franz-Josef-Spital auf der Intensivstation liegt, ist weiterhin nicht ansprechbar.

Gerüchte, wonach mittlerweile auch Mitarbeiter des 72-Jährigen, eines bekannten Anwaltes, in Quarantäne sind, stimmen laut Wiener Krankenanstaltenverbund nicht. Die Kanzlei sei nicht im „Gefährdungsradius“, alle Tests seien negativ verlaufen.

Dass neue Fälle gemeldet werden, entspricht den Erwartungen der Behörden – darauf sei man eingestellt. In Österreich hätten sich die Krisenstäbe gut etabliert, sagt Zarfl, die Abläufe spielen sich ein: Sobald sich Betroffene als Verdachtsfälle (im Idealfall telefonisch über die Hotline 1450) melden, kommen mobile Teams und führen Tests durch. Auch im Falle einer positiven Erkrankung sollen, sofern diese leicht verläuft, Patienten daheim betreut werden. Das übernimmt in Wien der Ärztefunkdienst. In den übrigen Bundesländern werden ähnliche mobile Corona-Teams nun aufgebaut.

Quarantäne

In Wien hat die Stadt nun in einem Pavillon des ehemaligen Geriatriezentrums „Am Wienerwald“ ein zusätzliches Corona-Zentrum eingerichtet: Positiv getestete Menschen mit leichtem Krankheitsverlauf, die nicht in Heimquarantäne bleiben können, etwa Touristen, sollen dort betreut werden. Dafür stehen 58 Plätze zur Verfügung. In der Stadt Salzburg sind seit Sonntag 18 Mitarbeiter von zwei Hotels in Quarantäne. Ein Gast aus Deutschland hatte am Freitagabend das Europapokalspiel im Stadion Klessheim besucht. Ob es dort zu Ansteckungen gekommen sein könnte, ist unklar. Der 30-Jährige war am 26. Februar mit dem Zug nach Salzburg gekommen und am Freitag nach dem Spiel mit dem Auto in seine Heimat gefahren. Dort wurde er krank und am Samstag positiv getestet. Wegen der Verschiebung des Fußballspiels hatte der Mann in zwei Hotels übernachtet. Zuvor war er im italienischen Bergamo und hatte Kontakt zu einer infizierten Frau.

Österreichweit sind mehr als 350 Menschen in von Gesundheitsbehörden verordneter Heimquarantäne. Bisher würden sich sämtliche unter Quarantäne Gestellten kooperativ verhalten – Zwangsmaßnahmen durch die Polizei, die die Quarantäne kontrolliert, seien nicht nötig gewesen.

Auf das Virus getestet wurden bisher mehr als 2100 Menschen. Allein in Wien hat der Ärztefunkdienst, der seit Freitag im Verdachtsfall in die Wohnung kommt, in den vergangenen Tagen mehr als 200 Abstriche genommen. Die Behörden gehen davon aus, dass die Zahl der Tests (die nach wie vor nur im Fall von Symptomen, nicht bei Gesunden durchgeführt werden ) steigen wird.

Schulen

Besonders im Fokus stehen derzeit Schulen: In Wien bleibt die Vienna International School (VIS) wegen der Covid-19-Erkrankung einer externen Vortragenden auch heute, Dienstag, geschlossen. 17 VIS-Mitarbeiter sind für 14 Tage in Heimquarantäne. Der Unterricht läuft nun via Internet.

Ebenfalls in Quarantäne sind acht Schülerinnen der Volksschule Wittelsbachstraße (zweiter Bezirk): Sie hatten vorige Woche an einem Workshop teilgenommen: Der Vortragende dieses Workshops ist mit dem Verdacht auf eine Infektion ebenfalls in Quarantäne.

Und ebenso ergeht es derzeit auch angehenden Sportlehrern: Nachdem eine Lehrperson der Bundessportakademie auf der Schmelz positiv auf das Virus getestet worden ist (aber, so erfährt man am Institut, weitgehend beschwerdefrei sei), sind 42 Studenten, die mit dieser vorige Woche Kontakt hatten, nun bis 16. März in Heimquarantäne.

Gerüchte, wonach im Wiener Schottengymnasium eine Klasse in Quarantäne sein soll, stimmen laut Direktion der Schule übrigens nicht: Zwar gebe es einen Bezug eines Schülers zu einem Erkrankten. Aber alle Tests, auch im Umfeld, seien negativ verlaufen, Quarantäne gebe es keine.

Veranstaltungen

Absagen von Veranstaltungen soll es von Behördenseite in Österreich auch weiterhin nicht geben, so Lang. Für Veranstalter wurden bereits am Wochenende Checklisten ausgegeben, am Montag wurden noch detailliertere Listen vorgelegt.

Strategie sei es, Veranstaltungen nicht zu unterbinden sondern Auflagen zur Minimierung eines Ansteckungsrisikos vorzulegen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.03.2020)