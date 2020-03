Erdoğans Kalkül an der EU-Grenze

Der türkische Präsident Erdoğan erhöht den Druck auf die EU. Die Union versucht, Griechenland beizustehen. Warum ist die Lage eskaliert?

Brüssel/Wien/Ankara. An der Grenze zwischen der Türkei und Griechenland herrscht Ausnahmezustand. Am Montag setzte die griechische Polizei erneut Tränengas ein, um Flüchtlinge, die über die Grenze wollen, zurückzudrängen. Berichte, ein Mann sei bei den Zusammenstößen getötet worden, wies Athen als „Fake News“ zurück.



Beim Kentern eines Flüchtlingsbootes vor der Insel Lesbos ertrank ein Kind. Der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdoğan, versucht zugleich, den Druck auf die EU weiter zu erhöhen: Die Grenzen blieben weiterhin offen, sagte Erdoğan am Montag. Jetzt sei es an der EU, ihren „Teil der Last“ zu tragen.