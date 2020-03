Sobotka lobt Ägypten als Stabilitätsfaktor in der Region

Besuch in Kairo

Österreichs Nationalratspräsident sprach mit Ägyptens Staatschef Abdel Fatah al-Sisi und der Führung in Kairo über die Politik des türkischen Präsidenten Erdoğan, Migration und Investitionen in Ägypten. Auch die prekäre Lage der Menschenrechte war ein Thema.

Der Blick aus Kairo Richtung Außengrenzen der EU fällt dieser Tage nicht ohne Genugtuung aus. Ägypten sah den EU-Türkei-Flüchtlingsdeal von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Doch dahinter mag weniger eine strategische Analyse stecken als Eigeninteressen. Auch in Ägypten leben Flüchtlinge, wiewohl die von der Regierung genannte Zahl von fünf Millionen zweifelhaft scheint; bei der Unicef sind etwas mehr als 250.000 registriert.

Im Gegensatz zur Türkei will sich Ägypten aber als verlässlicher Partner in der Migrationsfrage positionieren. Was bei Recep Tayyip Erdoğan nicht funktioniert, soll hier geregelt werden. Denn: Man erpresse niemanden. Ein Satz, den auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka bei seinem offiziellen Besuch zu hören bekam. „Der Türkei gibt man nach und wir erfüllen alles, aber werden nicht wertgeschätzt“, gab Sobotkas Amtskollege, Ali Abdel-Aal, diesem mit.

Wertschätzung gebe es sehr wohl, sagt Sobotka. Auch den Willen, die Zusammenarbeit mit Ägypten zu verstärken. Kairo wünscht sich zwar Investoren, vor allem aber politischen Rückenwind aus der EU. Als Präsident Abdel Fatah al-Sisi im Streit mit Äthiopien um einen Nil-Staudamm nach Vermittlern suchte, hat Brüssel außer Wortmeldungen nicht viel zu bieten. Schließlich sind die USA eingesprungen. Es ist die alte Crux mit der EU, die sich in der Afrika-Frage einmal mehr verdeutlicht: Jeder will, wenn überhaupt, etwas anderes.

Sobotka lobte jedenfalls Ägyptens Rolle als Stabilitätsfaktor in der Region. Nach der arabischen Revolution und dem Chaos unter der Herrschaft der Muslimbrüder übt sich das Land am Nil in Normalität. Unter al-Sisi ist das BIP gestiegen, die Inflation von 20,9 (2018) auf 9,9 Prozent (2020) gesunken. Kairo geht mittlerweile routinierter mit ausländischen Investoren um. Die Investments aus Österreich fallen mit acht Millionen Euro aber schmal aus.

Einfach sind die Bedingungen vor Ort tatsächlich nicht. Neben der offiziellen Wirtschaft lebt die Schattenwirtschaft. Und dann handelt auch noch das mächtige Militär eigenständig. Bisweilen scheitern Investitionen schon bei der Suche nach Ansprechpartnern. Doch bleibt Europa für Ägypten der wichtigste Handelspartner – die Investments belaufen sich auf 39 Milliarden Euro.

Die Türkei bezeichnet Al-Sisi als Destabilisierungsfaktor in der Region. Umso verwunderter zeigte sich Ägyptens starker Mann beim Treffen mit Sobotka, dass sich Europa den Habitus des türkischen Präsidenten gefallen lasse. Doch wie die Türkei reagiert auch Ägyptens Regierung verschnupft, wenn Menschenrechte angesprochen werden. Sobotka verwies bei seinen Treffen etwa auf die Todesstrafe und mangelnde Pressefreiheit. Kairo hingegen wird nicht müde zu betonen, dass europäische Standards nicht auf Ägypten umzustülpen seien. Ägypten sei keine Demokratie nach westlichem Zuschnitt, sagt auch Sobotka. „Wir haben das Recht, die Dinge anzusprechen, aber nicht, ein moralisches Urteil zu fällen.“

