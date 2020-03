Austria, der Remis-König

Das Verpassen der Meistergruppe sorgt für Nachdenklichkeit, auf Trainer Ilzer wartet sehr viel Arbeit.

Wien. Eine wirkliche Überraschung war es letzten Endes nicht, dass Austria die „Meistergruppe“ der Fußball-Bundesliga verpasst hat. Über weite Teile der Saison neben der Spur, zu wenige Ideen, mit Monschein nur ein Goalgetter, mit Fitz immerhin eine Entdeckung – dafür so viele offene Fragen. Mit dem 1:1 gegen Sturm ist dieses Kapitel abgehakt, jetzt gilt es, eine Bestandsaufnahme zu machen am Verteilerkreis, etwaige Personalien im Vorstand genau zu überprüfen und die Mannschaft auf Spiele gegen Altach, Mattersburg, Admira, Tirol und St. Pölten einzustimmen.

Auffällig war nebst leeren Versprechungen sonder Zahl auf sportliche Besserung und der wiederholten Feststellung, dass es um die Finanzen der Austria nicht zum Besten bestellt ist, dass die Violetten nur fünf Siege in 21 Runden geschafft haben. Dafür stehen neun Remis zu Buche – so viel wie bei keinem anderen Ligaklub.

Trainer Christian Ilzer ist naturgemäß enttäuscht, obgleich er trotz manch fragwürdiger Taktik und Aufstellung eigentlich die geringste Schuld an Austrias Misere trägt. Er sagt: „Wenn man nur jede vierte, fünfte Runde gewinnt, ist es zu wenig. Deshalb haben wir es nicht verdient, an der Meistergruppe teilzunehmen.“

Verbessert habe man sich zuletzt auch als Mannschaft, man habe sich gefunden und acht Spiele in Folge nicht verloren. Was müsse sich jetzt ändern? Mental vieles, so der Trainer. Denn das „Untere Play-off“ sei nicht so attraktiv, es verlange mehr Einsatz, raueres Spiel, härtere Gangart, als finaler Strohhalm dient das Erreichen des Europacup-Play-offs. (fin)

Bundesliga 21. Runde

SP S U N TORE P

1. Lask2116322951

2. Salzburg2013614745

3. Rapid2111642139

4. WAC2111462337

5. Sturm219571132

6. Hartberg21858-1129



7. Austria21597-324

8. Altach206311-921

9. Mattersburg215313-2518

10. Admira213711-2316

11. WSG Tirol214413-2716

12. St. Pölten213711-3316

Ergebnisse: Rapid – Mattersburg 3:1, Sturm Graz – Austria 1:1, St. Pölten – WAC 0:4, Lask – Hartberg 5:1, WSG Tirol – Admira 1:1.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.03.2020)