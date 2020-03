Die unerwarteten Auswirkungen des Coronavirus

In Südtirol meiden Patienten die Notaufnahme, in Wien nicht.

Wien/Bozen. Die Angst vor dem Coronavirus hat bemerkenswerte Effekte. In Südtirol berichten die Leiter der Notaufnahmen im Meraner und Bozener Krankenhaus, dass die Zahl der Patienten, die wegen eines Notfalls in die Ambulanz kommen, um rund 40 Prozent abgenommen hat. „Es kommen nur mehr jene Menschen zu uns, die wirklich akut Hilfe brauchen“, erklärte Mario La Guardia, Primar im Krankenhaus Bozen, in der „Dolomiten“.

Hintergrund: Zahlreiche Patienten überlasten wegen Kleinigkeiten, die auch der Hausarzt behandeln kann, die Notaufnahme. Diese Patienten kommen nicht mehr, aus Angst, sich in der Notaufnahme mit dem Virus zu infizieren. In Wien ist dieser Effekt nicht zu bemerken. Die Notaufnahmen von AKH und den Wiener Spitälern registrieren keinen nennenswerten Patientenrückgang, wie der „Presse“ erklärt wird. (stu)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.03.2020)