Coronavirus entscheidet über 2020

Im Vorjahr konnte der Flughafen das bisher beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte erzielen. Heuer sollte es erneut weiter bergauf gehen – doch da kam das Coronavirus.

Wien. Eigentlich wollten die beiden Vorstände des Flughafens Wien am Montag das Rekordergebnis für das Jahr 2019 präsentieren. Schließlich konnte der Flughafen dank eines Passagierwachstums von 17,1 Prozent auf 31,7 Millionen Personen ein Vorsteuerergebnis von 237,9 Mio. Euro erzielen – ein Plus von 14,2 Prozent gegenüber dem Jahr 2018 und „das beste Ergebnis in der Geschichte des Unternehmens“, wie Flughafen-Vorstand Günther Ofner sagt.



Allerdings drehte sich bei der Bilanzpräsentation alles um die aktuelle Coronakrise und die Auswirkungen auf das Flughafen-Ergebnis für das Jahr 2020. „Wir wollen die positive Erwartung mit einem Passagierplus von drei bis fünf Prozent noch nicht abschreiben. Es gibt nun aber eine große Unsicherheit, ob wir sie erreichen.“ Damit hängt naturgemäß auch die Erwartung (Guidance) hinsichtlich des Nettoergebnisses zusammen. Das soll laut den ursprünglichen Plänen von 175,7 Mio. Euro auf über 180 Mio. Euro steigen. Beim Umsatz wird ein Anstieg von 857,6 Mio. Euro auf über 870 Mio. Euro erwartet.



Nun hänge aber alles davon ab, wie sich die Coronakrise weiter entwickelt. Noch sei es zu früh, um hier eine konkrete Aussage zu machen. Klarer werde das Bild wahrscheinlich Anfang April nach Ostern sein, so Ofner.