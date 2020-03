G7 peilen keine konkreten Wirtschaftshilfen gegen Coronavirus an

Die Finanzminister und Zentralbank-Chefs der G7-Staaten beraten über Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Epidemie und Auswirkungen auf die Wirtschaft.

Die sieben führenden Industrienationen (G7) wollen offenbar nicht zu konkreten finanz- oder geldpolitischen Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft gegen die Folgen der Coronavirus-Epidemie aufrufen. Eine für diesen Dienstag oder Mittwoch vorgesehene gemeinsame Erklärung beinhalte keine gezielten Forderungen nach neuen Staatsausgaben oder koordinierte Zinssenkungen der Zentralbanken, sagte ein Vertreter der Staatengruppe der Nachrichtenagentur Reuters, der namentlich nicht genannt werden sollte. Die G7-Länder, zu denen auch Deutschland zählt, würden lediglich ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit unterstreichen, um den Schaden für ihre Volkswirtschaften abzumildern. Der Insider verwies am Dienstag allerdings darauf, dass sich der Text der Erklärung noch ändern könne.

Gegen 13.00 Uhr MEZ planen die Finanzminister und Zentralbank-Chef der G7-Staaten nach Informationen aus Italien und Frankreich eine Telefonkonferenz. Es soll um Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Epidemie und den Auswirkungen auf die Wirtschaft gehen. Hinweise auf ein koordiniertes Vorgehen der Notenbanken gegen die Folgen der Epidemie hatten Börsenanleger am Montag in den USA dazu veranlasst, nach dem Ausverkauf an den Aktienmärkten in der vergangenen Woche wieder einzusteigen.

(Reuters)