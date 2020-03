KTM-Chef Pierer nimmt seine Aktie von der Wiener Börse

Pierer Mobility notiert neuerdings auch in Frankfurt und bald nicht mehr in Wien.

Die Papiere von Pierer Mobility werden ab heute Dienstag in Frankfurt im Regulierten Markt gehandelt. Im Gegenzug hat das Unternehmen angekündigt, die Notierung im Amtlichen Handel in Wien aufzugeben. Das soll für mehr Handelsliquidität der früheren KTM Industries im Euroraum sorgen. Die Notierung an der Schweizer Börse Six (International Reporting Standard) bleibt.

Die Pierer Mobility-Gruppe zählt mit ihren weltweit bekannten Motorrad-Marken KTM, Husqvarna und Gasgas insbesondere bei den Premium-Motorrädern jeweils zu den europäischen Technologie- und Marktführern. Strategischer Partner ist Bajaj, Indiens zweitgrößter Motorrad-Hersteller. Die Gruppe hat im Vorjahr mehr als 280.000 Motorräder abgesetzt. Das waren in Summe um sieben Prozent mehr als im Jahr 2018. Der Umsatz legte um 4 Prozent auf 1,52 Milliarden Euro zu.

KTM hat unverändert 12 Prozent Marktanteil in Europa und nach einer Steigerung 9,7 Prozent in den USA. In Indien nahmen die KTM-Zulassungen um über 35 Prozent zu, der Marktanteil stieg von 4,5 Prozent auf rund 7,3 Prozent. Der knapp 4400 Mitarbeiter zählende Konzern erwartet für heuer ein Umsatzwachstum um 8 bis 10 Prozent.

(APA)