Das erste Stadtrecht Wiens: Archäologische Sensation aus der Römerzeit

100 Jahre lang lag die Bronzetafel aus dem römischen Vindobona im Depot. Nun gelang eine Neuinterpretation. Mit einem erstaunlichen Ergebnis.

Hundert Jahre wusste man nicht viel anzufangen mit der zerbrochenen Bronzetafel aus dem Wien der Römerzeit. Gefunden wurde sie 1913 an der Wiener Innenstadtadresse Am Hof 4. Hier stieß man beim Abriss eines Gebäudes auf Reste der südlichen Befestigungsanlage des Legionslagers Vindobona. Die Tafel enthielt 12 Zeilen Text, doch die Buchstaben waren schwer zu interpretieren, eindeutig waren nur die einzigen zwei vollständigen Wörter: EDICTA und GALBA. Also nahm man an: Es war ein Edikt aus der Zeit des Kaisers Galba, der gerade mal sechs Monate regierte (von 68- bis 69 n. Chr.)



Der Schönheitsfehler bei dieser Interpretation: Legionslager und Zivilstadt entwickelten sich erst einige Jahrzehnte danach. Das passte nicht zusammen. Stammte die Bronzetafel wirklich aus der Zeit Galbas oder kam sie erst später hierher? Und was will uns die Tafel, die heute im Wien Museum aufbewahrt wird, eigentlich sagen?