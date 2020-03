Coronavirus: Drei Mitarbeiter von schwer erkranktem Anwalt positiv

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Österreich steigt. Drei Mitarbeiter des schwer erkrankten Anwalts haben sich angesteckt, die anderen werden getestet. Schlimmer als die Diagnose sei die Hysterie im Umfeld, sagt eine positiv getestete Niederösterreicherin.

Wien. In Österreich sind mit Stand Dienstagvormittag 21 bestätigte Infektionen mit SARS-CoV-2 aufgetreten. Seit Dienstagmittag gibt es aber weitere Fälle. Ursprung dürfte der einzige schwer erkrankte Patient in Österreich sein, der 72-jährige Anwalt. So soll sich eine Praktikantin am Wiener Landesgericht infiziert haben, die kurz zuvor noch studentische Mitarbeiterin in der Kanzlei des Anwalts gewesen war. Die Frau hatte am Montag den Dienst im Landesgericht angetreten und am selben Abend von einem positiven Test erfahren.

Zwei weitere Fälle in Anwaltskanzlei

In dem Unternehmen des betreffenden Anwalts - es handelt sich um die Großkanzlei Wolff Theiss - gibt es zudem neben der jungen Frau noch zwei weitere bestätigte Fälle. Man habe alle Mitarbeiter „auf eigene Kosten“ testen lassen, hieß es in einer Aussendung: 200 waren bisher negativ, drei positiv, Ergebnisse von weiteren 80 Personen stehen noch aus. Die drei Mitarbeiter zeigen keine Symptome einer Erkrankung und wurden sofort in häusliche Quarantäne gestellt.

Getestet worden sei auf „Eigeninitiave“, nachdem fest stand, dass der Anwalt sich infiziert hatte - der Betroffene liegt seit längerem im Kaiser-Franz-Josefspital - auch, um die besorgten Mitarbeiter zu beruhigen, die befürchteten, sich angesteckt zu haben. Wann der infizierte Anwalt zuletzt die Kanzlei betreten hatte, wollte Wolff Theiss nicht offen legen.

Die drei Neuerkrankten wurden nach Bekanntwerden ihrer Erkrankung auch von den Behörden untersucht und vom Gesundheitsdienst der Stadt Wien in häusliche Quarantäne geschickt. Zuvor hatten die Behörden mehrfach betont, dass die Kanzlei "nicht im Gefährdungsradius" sei. Der Gesundheitsdienst der Stadt Wien will zunächst die Ergebnisse der heute abgenommenen Proben der drei Mitarbeiter abwarten. Erst dann soll entschieden werden, ob auch die restlichen Kanzleikräfte auch von der Behörde offiziell getestet werden sollen, sagte Huber.

Die Kanzlei hat unterdessen ein Krisenstab eingerichtet. Man stelle sicher, dass Klienten-, Gerichts- und Mitarbeiterkontakte nur durch negativ getestete Mitarbeiter erfolgen würden, so die Kanzlei.

350 Menschen in Quarantäne

Bei weiteren neuen Fällen, die über Nacht bekannt wurden, handelt es sich um ein Paar in Wien, die in Italien waren, sowie um eine Frau aus dem Bezirk Korneuburg. Bei allen drei Patienten nimmt die Erkrankung einen milden Verlauf. Sie befinden sich in Heimquarantäne. Rund 350 Menschen sind österreichweit derzeit in Quarantäne. Meist handelt es sich dabei um Personen, die engen Kontakt mit am neuartigen Coronavirus Erkrankten hatten und als Vorsichtsmaßnahme auf behördliche Anweisung abgesondert wurden, hatte es am Montag vom Einsatzstab im Innenministerium geheißen. Es sei "wichtig, dass das alle durchhalten", betonte Anschober. „Wir haben eine Inkubationszeit von bis zu zwei Wochen."

Fiebertests am Flughafen Wien wieder aufgenommen

Auf dem Flughafen Wien in Schwechat sind am Dienstag wieder Fiebertests aufgenommen worden. Gescannt werden Passagiere von Direktverbindungen aus dem Iran und Südkorea, teilte die niederösterreichische Landessanitätsdirektorin mit. Jeder Fluggast werde auch eine Aussteigekarte (Passenger Locator Card) mit entsprechenden Angaben ausfüllen müssen. Bereits im Februar waren Fiebertests bei Passagieren auf Direktflügen aus China respektive Peking durchgeführt worden. Aktuell gibt es aber keine Direktflüge aus China.

„Wie zu Pestzeiten"

Indessen berichtete eine mit Covid-19 infizierte Niederösterreicherin von Mobbing und Hysterie in ihrem Umfeld. "Momentan leben wir sehr eingeschränkt", sagte die Frau aus dem Bezirk Korneuburg zu Ö3. "Mein Mann hat keinerlei Symptome", bei ihr selbst sei die Erkrankung "wie ein grippaler Infekt" gewesen. "Es geht mir gut, ich habe ein bisschen Husten noch, aber ansonsten ist alles in Ordnung." Dass Covid-19 gerade sie und ihren Mann getroffen hat, verglich die Niederösterreicherin mit einem Lotteriespiel: "Es hätte einem Jeden passieren können und es war wie ein Lottosechser."

Störender als das Virus empfand die Betroffene das Verhalten mehrerer Mitmenschen. Sie berichtete von hysterischen Nachrichten aus der Nachbarschaft. Die Situation sei "wie zu Pestzeiten, wie wenn wir die Pestbeulen hätten", hob die Niederösterreicherin hervor. "Unser Empfinden ist, dass wir wie Aussätzige behandelt werden, weil einfach dann das Mobbing überhandnimmt."

Bei der älteren Tochter habe bereits Mobbing stattgefunden, hielt die Frau fest. Ihr Mann sprach im "Kurier" davon, dass über einen Klassenwechsel des Mädchens nachgedacht werde. Ebenfalls in Erwägung gezogen werden rechtliche Schritte - unter anderem aus Angst um die berufliche Existenz. Die beiden Fitnesstrainer waren vor Bekanntwerden der Erkrankung laut der Tageszeitung unter anderem in der Vienna International School sowie in der Bundessportakademie in Wien tätig.

Schutzmasken verschwinden aus Spitälern

Auswirkungen der Hysterie spüren auch steirische Spitäler. Dort gibt es offenbar einen Schwund an Schutzmasken und Desinfektionsmitteln. "Ja, es wurden Masken mitgenommen, aber anhand der Vorräte nicht besorgniserregend viele", sagte ein Sprecher der Krankenanstaltengesellschaft (Kages) zu einem entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung" (Dienstag-Ausgabe). Masken und Desinfektionsmittel sind in Apotheken derzeit oft nicht erhältlich.

Die Schutzmasken dürften vor allem in den OP-Bereichen, wo Mitarbeiter diese frei entnehmen können, entwendet worden sein. "Es fehlen zwar überall welche, aber die genaue Kontrolle ist angesichts der aktuellen Lage mit Grippepatienten und Coronavirus-Tests nicht im Hauptfokus." Man könne jetzt nicht auch noch genau kontrollieren, wie viele Masken da genommen würden, ergänzte der Sprecher am Dienstag. Auch bei Desinfektionsmitteln sei ein Schwund festzustellen.

Bei der Kages hat man die Richtlinien an alle Mitarbeiter noch einmal ausgegeben, wonach jede Entnahme von Krankenhauseigentum für fremde Zwecke als Diebstahl gilt.

Mehr Informationen Hotline bei Coronavirus-Verdacht: 1450 Informationen rund um das Coronavirus: 0800 555 621 (7 Tage in der Woche, 0 bis 24 Uhr) Website der AGES

(APA/red.)