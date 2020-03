„Wie zu Pestzeiten": Niederösterreicherin berichtet von Mobbing

21 bestätigte Coronavirus-Infektionen gibt es seit heute in Österreich, 350 Menschen sind aktuell in Quarantäne. Schlimmer als die Diagnose sei die Hysterie in ihrem Umfeld, sagt eine positiv getestete Niederösterreicherin.

Wien. In Österreich sind mit Stand Dienstagvormittag 21 bestätigte Infektionen mit SARS-CoV-2 aufgetreten. Das gab Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz in Wien bekannt. Zwei neue Fälle sind in Wien aufgetreten. Es handelt sich um ein Paar, das nach einem Italien-Aufenthalt in die Bundeshauptstadt zurückgekehrt sei und sich jetzt bei den Behörden gemeldet hatte. Sie sind zu Hause in Quarantäne. Bei dem dritten Fall handelt es sich um eine Frau aus dem Bezirk Korneuburg. Auch bei ihr hat die Erkrankung einen milden Verlauf. Sie ist mit zwei weiteren Familienmitgliedern in Heimquarantäne.

Mit Stand 11.30 Uhr gab es laut Gesundheitsministerium damit 21 bestätigte Erkrankungsfälle in ganz Österreich: elf in Wien, drei in Niederösterreich, zwei in Tirol, weitere zwei in Salzburg und drei in der Steiermark.

Rund 350 Menschen sind österreichweit derzeit in Quarantäne. Meist handelt es sich dabei um Personen, die engen Kontakt mit am neuartigen Coronavirus Erkrankten hatten und als Vorsichtsmaßnahme auf behördliche Anweisung abgesondert wurden, hatte es am Montag vom Einsatzstab im Innenministerium geheißen. Es sei "wichtig, dass das alle durchhalten", betonte Anschober. „Wir haben eine Inkubationszeit von bis zu zwei Wochen."

„Wie zu Pestzeiten"

Indessen berichtete eine mit Covid-19 infizierte Niederösterreicherin von Mobbing und Hysterie in ihrem Umfeld. "Momentan leben wir sehr eingeschränkt", sagte die Frau aus dem Bezirk Korneuburg zu Ö3. "Mein Mann hat keinerlei Symptome", bei ihr selbst sei die Erkrankung "wie ein grippaler Infekt" gewesen. "Es geht mir gut, ich habe ein bisschen Husten noch, aber ansonsten ist alles in Ordnung." Dass Covid-19 gerade sie und ihren Mann getroffen hat, verglich die Niederösterreicherin mit einem Lotteriespiel: "Es hätte einem Jeden passieren können und es war wie ein Lottosechser."

Störender als das Virus empfand die Betroffene das Verhalten mehrerer Mitmenschen. Sie berichtete von hysterischen Nachrichten aus der Nachbarschaft. Die Situation sei "wie zu Pestzeiten, wie wenn wir die Pestbeulen hätten", hob die Niederösterreicherin hervor. "Unser Empfinden ist, dass wir wie Aussätzige behandelt werden, weil einfach dann das Mobbing überhandnimmt."

Bei der älteren Tochter habe bereits Mobbing stattgefunden, hielt die Frau fest. Ihr Mann sprach im "Kurier" davon, dass über einen Klassenwechsel des Mädchens nachgedacht werde. Ebenfalls in Erwägung gezogen werden rechtliche Schritte - unter anderem aus Angst um die berufliche Existenz. Die beiden Fitnesstrainer waren vor Bekanntwerden der Erkrankung laut der Tageszeitung unter anderem in der Vienna International School sowie in der Bundessportakademie in Wien tätig.

Schutzmasken verschwinden aus Spitälern

Auswirkungen der Hysterie spüren auch steirische Spitäler. Dort gibt es offenbar einen Schwund an Schutzmasken und Desinfektionsmitteln. "Ja, es wurden Masken mitgenommen, aber anhand der Vorräte nicht besorgniserregend viele", sagte ein Sprecher der Krankenanstaltengesellschaft (Kages) zu einem entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung" (Dienstag-Ausgabe). Masken und Desinfektionsmittel sind in Apotheken derzeit oft nicht erhältlich.

Die Schutzmasken dürften vor allem in den OP-Bereichen, wo Mitarbeiter diese frei entnehmen können, entwendet worden sein. "Es fehlen zwar überall welche, aber die genaue Kontrolle ist angesichts der aktuellen Lage mit Grippepatienten und Coronavirus-Tests nicht im Hauptfokus." Man könne jetzt nicht auch noch genau kontrollieren, wie viele Masken da genommen würden, ergänzte der Sprecher am Dienstag. Auch bei Desinfektionsmitteln sei ein Schwund festzustellen.

Bei der Kages hat man die Richtlinien an alle Mitarbeiter noch einmal ausgegeben, wonach jede Entnahme von Krankenhauseigentum für fremde Zwecke als Diebstahl gilt.

