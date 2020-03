Live Briefing

Die türkischen Behörden bringen weiterhin Flüchtlinge an die EU-Grenze - vor allem Iraner und Afghanen. Die Flüchtlinge selbst sind desillusioniert und fühlen sich als Spielball der Politik Ankaras. Alfred Hackensberger und Murat Bay berichten vor Ort über die Lage (mehr dazu - premium).

Indes übt die türkis-grüne Regierungsspitze scharfe Kritik am Vorgehen des türkischen Präsidenten Erdogan. Es sei „klar, wer der Täter ist“, meinen Kanzler Kurz und Vizekanzler Kogler. Von „Erpressung“ ist die Rede (mehr dazu).

Das Wichtigste im Überblick

„Wie zu Pestzeiten“: Eine mit dem Coronavirus infizierte Niederösterreicherin berichtet von Mobbing. Mittlerweile gibt es 21 bestätigte Coronavirus-Fälle in Österreich, 350 Personen befinden sich hierzulande in Quarantäne (mehr dazu). Weltweit meldet China erstmals so wenig Neuerkrankungen wie zu Beginn des Ausbruchs der Epidemie und auch in Italien flacht die Zahl der Neuinfektionen ab (mehr dazu).

Überraschender Wahlsieg für Netanjahu: Eine hohe Wahlbeteiligung begünstigt den israelischen Premier bei der dritten Wahl in elf Monaten. Sogar eine absolute Mehrheit war in Reichweite (mehr dazu). Christian Ultsch gibt allerdings in seiner Glosse zu bedenken, dass sich Netanjahu zu früh über seinen erstaunlichen Sieg freut (mehr dazu).

Rendi-Wagner hofft auf roten Neuanfang: Die Mitgliederbefragung sei eine große Chance für eine „ehrliche Öffnung der Partei“. Mehr dazu

Aus unserem Magazin

„Das Elektroauto ist kein Beitrag zum Klimaschutz“: Der Wiener Motorenentwickler Fritz Indra hat sich in 60 Berufsjahren mit allen Antriebsarten von Automobilen beschäftigt. Den Ausstieg aus fossilen Energieträgern hält er für möglich – ohne Elektroauto. Timo Völker hat mit ihm gesprochen. Mehr dazu [premium]

Hilft die Hitze gegen Covid-19? Grippe und Erkältungen grassieren meist besonders in der kalten Jahreszeit. Ob das auch für Coronaviren gilt, ist offen, aber plausibel, schreibt Thomas Kramar. Mehr dazu [premium]

Diskussionsstoff

Die Unwillkommenen von Hanau: Zehn Menschen starben bei einem Terroranschlag in Hanau. Ihnen wurde Unrecht getan. Vor und nach ihrem Tod, meint Köksal Baltaci. Mehr dazu