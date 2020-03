Der französische Rennstall Cofidis spricht von Willkür, denn der vermeintlich positive Test bestätigte sich nicht.

Mitglieder des französischen Radsport-Teams Cofidis werden nach dem Coronavirus-Verdacht bei der abgebrochenen UAE-Tour nach eigener Aussage willkürlich in Abu Dhabi festgehalten. "Wir werden gegen unseren Willen an einem Ort festgehalten, den wir nicht ausgewählt haben - und das für eine unbekannte Zeitspanne", erklärte Cofidis-Teamchef Thierry Vittu.

"Wenn wir jemanden aus dem Hotel auf dem Flur treffen, rennt er weg. Wir werden wie Pestopfer behandelt", ergänzte Vittu in einer Mitteilung des Rennstalls. Die siebentägige Rundfahrt war nach fünf Etappen in der Nacht zum Freitag abgebrochen worden, weil zwei italienische Mitglieder eines Teams laut Veranstalterangaben positiv auf das neuartige Virus getestet wurden. Dieser Verdacht bestätigte sich nach den Untersuchungen des Gesundheitsministeriums von Abu Dhabi jedoch nicht. Mehr als 600 Menschen, darunter auch österreichische Radprofis und Betreuer befanden sich in Quarantäne und mussten sich Tests unterziehen, durften aber die Heimreise antreten.

(APA/dpa)