Ungarn: Journalisten brauchen Schreiberlaubnis für „sensible Themen“

Ob Migration, Terror, Kirche oder Klimaaktivistin Greta Thunberg: Wer in den staatlichen Medien Ungarns über diese Themen berichten möchte, braucht eine Extra-Genehmigung von seinen Vorgesetzten.

Die Kritik daran, dass der ungarische Premier Viktor Orban die Medien am Gängelband hält, ist nicht neu. Nun aber gibt es neue Entwicklungen: Der Website „Politico“ wurden E-Mails aus staatlichen Medien zugespielt, die zeigen, wie einzelne Themen zensuriert werden. Der Sukkus: Für eine Vielzahl von sogenannten sensiblen Themen brauchen die Journalisten eine Extra-Genehmigung ihrer Vorgesetzten, wenn sie berichten möchten. Die Anweisungen betreffen demnach mehrere TV- und Radiosender, vor allem aber die staatliche Nachrichtenagentur MTI (Abkürzung für Magyar Távirati Iroda).

Die Liste der Themen, die vor der Veröffentlichung oder sogar vor der Recherche vorgelegt werden müssen, umfasst demnach Migration, Terror in Europa, Brüssel, kirchliche Themen sowie Parlaments-, Präsidentschafts- und Kommunalwahlen in der EU und anderen Nachbarländern Ungarns. Außerdem wurde die Berichterstattung über Klimaaktivistin Greta Thunberg zensuriert, berichtet „Politico“. MTI schrieb etwa nicht über die Reise Thunbergs in einem Segelboot über den Atlantik, wo sie eine Rede beim UN-Klimagipfel in New York hielt.

Wer die Entscheidung darüber trifft, worüber berichtet wird, ist undurchsichtig. Wenn etwas abgelehnt werde, würden die leitenden Redakteure davon sprechen, dass die Berichterstattung „im Kampf gefallen sei“, sagte ein Betroffener „Politico“.

Mitarbeitern der Staatsmedien sei es außerdem verboten, Berichte von Amnesty International und Human Rights Watch aufzugreifen. Die beiden NGOs stellen Ungarn bei der Pressefreiheit, bei Menschenrechten und der Unabhängigkeit der Justiz ein schlechtes Zeugnis aus und üben Kritik an Orban. Ungarns Regierung weist die Kritik zurück. Derzeit läuft ein EU-Strafverfahren gegen Ungarn.

