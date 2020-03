Live Briefing

Wir lassen den Tag Revue passieren, geben Tipps für den Abend und blicken auf morgen.

Auch heute dominieren die Themen Corona und Migration. Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Österreich ist auf 24 Fälle gestiegen (mehr dazu), die Leipziger Buchmesse wurde nun doch abgesagt (mehr dazu) und die US-Notenbank hat am Nachmittag überraschend den Leitzins um einen halben Prozentpunkt gesenkt (mehr dazu).

Im Kampf gegen die Migration aus der Türkei sichert die EU Griechenland nun 700 Millionen Euro zu, um die EU-Außengrenzen zu schützen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen dankte Griechenland dafür, der „europäische Schild“ zu sein (mehr dazu). Indes streitet der türkische Botschafter, Ozan Ceyhun, im „Presse“- Interview ab, dass seine Regierung die Krise an der Grenze zu Griechenland inszeniert hat (mehr dazu - premium).

Was Sie heute noch wissen sollten

Tanner will Jets von der Schweiz ausborgen: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) sieht im Gegensatz zu ihrem Vorgänger das Bundesheer voll einsatzfähig. Für die Luftraumüberwachung werden Varianten geprüft, mit der Schweiz gab es bereits Gespräche über eine Überbrückungslösung. Iris Bonavida und Martin Fritzl haben mit ihr gesprochen. Mehr dazu [premium]

Ex-Kanzler Kern steigt bei Solarglashersteller ein: Die HS Timber Group kauft gemeinsam mit Kerns Blue Minds ein Familienunternehmen mit 300 Mitarbeitern und 45 Millionen Euro Umsatz. Mehr dazu

Gary Keszlers „Schnitzelgesicht“-Sager: Der ehemalige Life-Ball-Organisator entschuldigt sich für seine "beleidigenden Sätze" gegen Bürgermeister Michael Ludwig und Finanzminister Gernot Blümel. Mehr dazu

Welche Magazin-Stücke Sie noch lesen könnten

Archäologische Sensation in Wien: Wien wurde 1221 Stadt – so liest man in den Lexika. Dass aber schon das antike Vindobona das Stadtrecht besaß, wurde erst jetzt bekannt. Dank einer Bronzetafel, die 100 Jahre lang im Depot lag, schreibt Günther Haller. Mehr dazu [premium]

Wie Uni-Lektoren ausgebeutet werden: Die Universität Wien kann rund 40 Prozent ihrer Lehre nur dank Menschen wie mir abdecken, schreibt Katalin Alexandria: „Die Lehre würde faktisch zusammenbrechen ohne uns externe Lektoren.“ Und wie bedankt man sich dafür? Nachrichten aus dem heimischen Universitätsalltag. Mehr dazu [premium]

Zitat des Tages

"Die türkischen Behörden haben diese Flüchtlingswelle nicht organisiert." Der türkische Botschafter, Ozan Ceyhun, streitet im ''Presse''-Interview ab, dass seine Regierung die Krise an der Grenze zu Griechenland inszeniert hat.

>>> Mehr dazu [premium]

Worüber heute diskutiert wird

Warum 2020 - hoffentlich - nicht das neue 2015 wird: Der Ernstfall für Türkis-Grün kam schneller als erwartet. Es wird hart, vor allem für die Grünen. Sie sollten jetzt nur nicht die Nerven verlieren, erklärt Oliver Pink im Leitartikel. Mehr dazu [premium]

Tipp für den Abend

Feuer im Dogenhof: Das legendäre alte Kaffeehaus in der Praterstraße hat wieder geöffnet - und ist wieder komplett. Im neuen Dogenhof wird radikal gekocht. Vielleicht ideal für einen Besuch am Abend. Mehr dazu [premium]

Was morgen passiert

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) bespricht mit Experten ein geplantes Maßnahmenpaket gegen Online-Hasspostings. Indes startet die SPÖ ihre Mitgliederbefragung, die auch eine Entscheidung über Parteichefin Pamela Rendi-Wagner bringen könnte. Die Regierung trifft sich zum Ministerrat.

„Super Tuesday“: In der Nacht auf Mittwoch werden die Ergebnisse der US-Vorwahlen bekannt gegeben. In insgesamt 14 US-Bundesstaaten rittern sechs Demokraten darum, im Herbst gegen US-Präsident Donald Trump anzutreten. Tatsächlich ist es jedoch ein Dreikampf, schreibt unser Korrespondent Stefan Riecher. Mehr dazu [premium]

Bild des Tages

Der Bio-Artworks-Künstler Saype posiert mit einem Detail seines 5000 Quadratmeter großen Gemäldes "Monument of Heros" in Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso. Saype sprüht gigantische Bilder auf Wiesen und Felsen. (c) AFP

